Yates: "¿Un duelo a dos con Valverde?. No, no lo veo así"

Monte Oiz , 12 sep .- El líder de la Vuelta a España 2018, Simon Yates (Mitchelton-Scott), no cree que tras la etapa de este miércoles en el Monte Oiz la carrera haya quedado en un duelo a dos con Alejandro Valverde, segundo clasificado de la general a sólo 25 segundos del británico.

"No. No lo veo así. Queda mucho por disputar, Andorra por descontado, y no lo veo como si fuera solo contra él", dijo el corredor inglés.

Yates confesó que la etapa de este miércoles "era la que más miedo" le daba de todas las que quedaban de esta Vuelta porque cree que "las de Andorra van más" con sus características como corredor.

En ese sentido, no cree que "haya que avergonzarse de haber perdido ocho segundos en meta con Alejandro y con (Enric) Mas", ya que ha "estado con ellos" en la parte final del puerto y además, reiteró, "Andorra va con mis características".

Yates no da por eliminado de la pelea por la carrera a Nairo Quintana, ya que el "un minuto más" de ventaja "no es mucho más". "Si le quedan piernas en Andorra saltará más pronto y nos complicará la vida", comentó al respecto del colombiano, ahora sexto a 2:11 en la general.

Sobre la subida final, aseguró haberse encontrado "más o menos igual" que en el ascenso a Les Praeres del pasado sábado, también de mucho desnivel y en la que ganó.

Y explicó que en el tramo final del Monte Oiz "nadie atacó realmente". "Alejandro sí al principio y nos hicimos con el control hasta a kilómetro y medio de la meta. Ahí atacó (Miguel Ángel) López y luego a 750 metros atacó Valverde y ahí se hicieron las diferencias".