Sudán del Sur pagará a Sudán resto de compensaciones por pérdidas de petróleo

Yuba, 12 sep (EFE).- Sudán del Sur anunció hoy que pagará a su vecino Sudán 1.000 millones de dólares, que equivale a una tercera parte de las indemnizaciones que Yuba tiene que abonar por las pérdidas ocasionadas a Jartum tras su secesión en 2011 y que hasta ahora el joven Estado no había podido pagar.

El ministro de Petróleo sursudanés, Ezikiel Lul Gatkouth, explicó a Efe que su Gobierno se comprometió a pagar un total de 3.000 millones de dólares a Sudán "como compensación por la pérdida del 75 % de los ingresos del petróleo, después de la separación de Sudán del Sur".

Asimismo, destacó que su Gobierno ya ha pagado una "gran parte" de sus deudas y sólo le falta por abonar mil millones de dólares, que no han sido entregados hasta ahora a causa de la guerra civil que estalló en 2013 en Sudán del Sur y que he hecho que no cumpla con sus obligaciones.

El titular detalló que las indemnizaciones fueron pactadas en el marco de un acuerdo de cooperación firmado por los dos países en la capital etíope, Adís Abeba, en 2012.

El comienzo del conflicto armado en Sudán del Sur a finales de 2013 afectó notablemente a las instalaciones y exportación de petróleo, cuya producción ha bajado de 350.000 a 150.000 barriles diarios en los pasados años.

Tras la firma de un acuerdo de paz entre las partes sursudanesas el pasado agosto, Yuba reanudó el 2 de septiembre el bombeo de petróleo a través de Sudán, tras cinco años de suspensión por la guerra y por las tensiones con el Estado vecino.

Sudán del Sur se ve obligado a exportar petróleo por los oleoductos de su vecino porque no dispone de la infraestructura necesaria para ello, aunque la mayor parte de las reservas de crudo se encuentran en su territorio, uno de los motivos por los que Jartum rechazaba la secesión.

En 2012, el Gobierno de Yuba aceptó pagar una cuota de 9,48 dólares por cada barril que transite por los oleoductos del vecino y, a pesar de que este ha intentado renegociar esa cifra al alza, de momento sigue en vigor el precio acordado hace seis años.

El pasado mes de febrero también se reanudaron los intercambios comerciales a través de los pasos fronterizos entre ambos Estados, cuyas relaciones han mejorado recientemente y Jartum ha ayudado a mediar el acuerdo de paz entre el Gobierno y la oposición armada sursudanesa.