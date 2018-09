Séptima brigada amenaza con romper el fragil alto el fuego en Trípoli

Trípoli, 12 sep (EFE).- La "Séptima Brigada", una de las milicias más importantes del sur de Trípoli, amenazó hoy con hacer saltar el frágil alto el fuego gestado la semana pasada por la ONU y que puso fin a diez días de intensos combates entre milicias rivales en la capital, los peores desde el inicio de 2014 de la guerra civil.

En un comunicado al que tuvo acceso Efe, la referida milicia, que participó en los enfrentamientos, advirtió de que seguirá adelante con sus operaciones en el sur de la capital "hasta erradicar el crimen y el yihadismo"

"La Séptima Brigada no tiene ninguna agenda oculta ni una orientación política o religiosa en particular", aseguró antes de afirmar que no comparte la decisión del Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA) sostenido por la ONU en Trípoli de poner en alerta máxima la capital.

"El control que ejercen algunas milicias sobre las instituciones estratégicas del Estado impide la prestación de servicios a los ciudadanos. Instamos a las milicias a que se unan a nuestra fuerza para acabar con la manipulación y el crimen", indicó.

Los combates, que segaron la vida de 63 personas, entre ellas numerosos civiles, pusieron en evidencia la debilidad del gobierno sostenido por la ONU en Trípoli y su incapacidad para controlar las decenas de milicias que se reparten la ciudad.

Y desató una tragedia humanitaria en la urbe, con más de 1.800 familias desplazadas, obligadas a huir de sus hogares y a buscar refugio en escuelas y hospitales en los barrios del norte y de la periferia.

Los enfrentamientos arrancaron en el barrio de Salehedin, una zona que permite el acceso al antiguo aeropuerto internacional de la ciudad, controlada por la "Séptima Brigada" y las milicias de la vecina Tarhouna, ciudad situada a unos 60 kilómetros al sur de Trípoli.

A ellas se sumó en los primeros días Salah Badi, un antiguo líder revolucionario y diputado de la ciudad de Misrata, afín al gobierno islamista que perdió las elecciones en 2014, y al que se le acusa de ser uno de los responsables de la actual guerra civil.

Y algunas milicias de la poderosa ciudad occidental de Zintan, una de las más poderosas del país.

Enfrente luchaban las Brigadas Revolucionarias de Trípoli (TRB), del señor de la guerra Haizan Tajouri, y la Fuerza Especial de Disuasión (RADA), del salafista Abdel Rauf Kara, que controlan los ministerio de Interior y Defensa del GNA, gobierno que financia la Unión Europea.

Según los términos del alto el fuego forzado por la ONU, todas las milicias debían retirar sus armas pesadas, volver a sus posiciones iniciales y abandonar todas las estructuras vitales, cuya seguridad debería transferirse a una nueva fuerza dependiente del GNA.