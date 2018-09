Se retrasa el inicio de la compra y venta de divisas en bancos venezolanos

Caracas, 12 sep (EFECOM).- El anuncio del Gobierno de Venezuela de que las entidades bancarias pueden ser ahora operadores cambiarios es un proceso que se ha visto retrasado por una supuesta falta de información por parte del mismo Estado, que sigue manteniendo el monopolio de las divisas, aseguraron hoy a Efe fuentes del sector.

Dos de las entidades financieras más grandes del país petrolero confirmaron a Efe que hoy no están vendiendo ni comprando dólares o cualquier moneda extranjera, pese a que ayer el vicepresidente económico, Tareck el Aissami, insistió en la llamada apertura cambiaria.

"No hay ninguna decisión sobre eso, hasta que eso no esté clarísimo no hay novedades, ningún banco va a vender ni comprar dólares hasta que el mecanismo sea explicado en detalle por el Gobierno", dijo una fuente bancaria que pidió el estricto anonimato.

"El anuncio del Gobierno parece más un acto de propaganda", agregó.

El ministro de Economía y Finanzas, Simón Zerpa, dijo el viernes pasado que los bancos públicos y privados ya están formalmente autorizados para comprar y vender divisas a la misma tasa única que fija el Banco Central (BCV) -actualmente de 61,67 bolívares por dólar- mediante un incipiente mercado de subastas.