Renzo Piano acerca su poético universo arquitectónico al público londinense

Londres, 12 sep (EFE).- La exposición "El arte de hacer edificios" acerca al público londinense el universo del arquitecto italiano Renzo Piano, ganador del Premio Pritzker, que definió hoy su obra como una suerte de "poesía".

La muestra que acoge la Royal Academy Of Arts (RAA) de la capital británica hace un recorrido por dieciséis de las creaciones más emblemáticas de Piano alrededor del mundo.

El arquitecto aseguró hoy en la presentación a los medios de la exposición, que permanecerá abierta desde el 15 de septiembre hasta el 20 de enero, que es como "un milagro" que ha supuesto tres años de trabajo conjunto con la RAA.

"Cuando haces un edificio estás dando un mensaje, estás contando una historia y las historias deben de hablar de un modo poético", sostuvo hoy Piano, que reveló que para él la arquitectura debe representar "los cambios en el mundo y en la sociedad".

El italiano de 81 años confesó hoy su preferencia por crear edificios públicos, como aeropuertos, museos o universidades, en los que "convive la gente".

Algo que puede observarse en edificios como la torre neoyorquina que acoge la redacción del periódico The New York Times, que se caracteriza por su transparencia, o el rascacielos The Shard, el más alto de Europa, cuyas acristaladas paredes culminan en una punta que "clama al infinito".

Así lo explicó hoy la comisaria de la muestra, Kate Goodwin, que destacó la "curiosidad insaciable" de Piano para crear edificios "de estilos muy diferentes" y que exploran "las nuevas tecnologías".

Goodwin también resaltó la influencia del agua en la obra del arquitecto, marcada por la ciudad portuaria que le vio nacer en 1937, Génova.

Un lugar que permanece en el corazón del arquitecto, sobre todo después del derrumbe del puente que el pasado 14 de agosto provocó la muerte de 43 personas.

"El derrumbe del puente tuvo un gran impacto, no solo por las víctimas, sino también porque representa la caída de un símbolo de conexión entre las personas", indicó Piano, que se ha ofrecido para construir el nuevo puente.

La muestra reúne dieciséis proyectos y cada uno de ellos cuenta con una amplia mesa en donde se puede observar todo el proceso creativo.

Desde los primeros bocetos con lápiz y rotulador, hasta fotografías del edificio ya terminado, pasando por maquetas a pequeña y gran escala o cuadernos de trabajo, todo está expuesto en estas mesas que cuentan con sillas alrededor para poder sentarse a ver detenidamente todos los detalles.

Algo que, según relató hoy Piano fue motivo de debate pero que finalmente se acordó porque, para el arquitecto, era importante que "la gente pudiera sentarse a observar y absorber" todo el proceso de creación de las obras.

Entre ellas también se encuentra la que le catapultó a la fama en 1977, el parisino Centro Pompidou, que construyó junto con Richard Rogers y que se ha convertido en uno de los más icónicos de toda Francia.

El Centro Botín en Santander (España), el aeropuerto de Kansai (Japón) o la Menil Collection (Estados Unidos), son solo algunas de las creaciones que encuentran su hueco en la muestra, que en el centro alberga una maqueta de una isla imaginaria con más de un centenar de edificios reales de Piano.