Juncker dice R.Unido no permanecerá en partes del mercado único tras "brexit"

Estrasburgo (Francia), 12 sep (EFECOM).- El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, recalcó hoy que el Reino Unido no podrá permanecer en partes del mercado único que elija tras abandonar la Unión Europea (UE) en marzo de 2019.

"Pedimos al Gobierno británico que comprenda que alguien que abandona la Unión no puede estar en la misma posición privilegiada de un Estado miembro. Si dejas la Unión, por supuesto, ya no formas parte del mercado único y desde luego no solo de las partes que tú decidas", precisó el político luxemburgués durante su discurso del Estado de la Unión ante el pleno de la Eurocámara.

Asimismo, subrayó que el Ejecutivo comunitario, el Parlamento Europeo y los veintisiete Estados miembros "siempre mostrarán lealtad y solidaridad con Irlanda en lo relativo a la frontera".

"Por ese motivo, queremos encontrar una solución creativa que prevenga la aparición de una frontera dura en Irlanda del Norte. Pero también seremos muy francos si el Gobierno británico abandona sus responsabilidades bajo el acuerdo de paz del Viernes Santo", señaló.

Igualmente, destacó que el riesgo para la frontera entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte lo ha generado el "brexit" y no la Unión Europea.

En cualquier caso, reconoció que tras la salida del Reino Unido de la UE Londres no será "un país tercero ordinario" para el club comunitario, sino "un vecino y socio muy cercano en términos políticos, económicos y de seguridad".

De hecho, admitió que, durante los últimos meses, cuando Bruselas necesitó unidad, el Reino Unido estuvo junto a la UE.

También constató que el punto de partida para la futura relación entre Londres y los Veintisiete debería ser un acuerdo de libre comercio entre ambas partes.