Iriondo: "Vamos a tratar de ganar el partido contra Las Palmas"

Madrid, 12 sep (EFE).- Antonio Iriondo, técnico del Rayo Majadahonda, no dudo en darle importancia a la Copa del Rey y aseguró que su equipo tratará de lograr la victoria en su visita a Las Palmas.

"Esperamos ganarlo como cada vez que vamos a un sitio. Si lo conseguimos o no, ya lo veremos. Vamos a tratar de ganar el partido", comentó en la previa del encuentro que decidirá la eliminatoria a partido único.

La cita llega en una semana cargada de choques para los majariegos: "Vamos a tratar de trabajar de la forma más adecuada para afrontar una situación de estas características. Son muchos viajes, tres partidos importantes en tres días. Pero es lo que hay y tenemos que tratar de adaptarnos a una situación así con la idea de ganar los tres".

Por otro lado habló de la posibilidad de que los últimos fichajes vayan contando con minutos: "Si alguno de los nuevos todavía no sabe a lo que jugamos o no está sincronizado con los demás no va a jugar. Tengo muchísima confianza en los jugadores que tenemos pero no se le puede exigir a los nuevos, que llevan tres entrenamientos, que entiendan el juego como los demás".