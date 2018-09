El Instituto Cervantes lucha por resucitar la figura de Diego de Pantoja

Shanghái , 12 sep .- Charlas con sinólogos internacionales, documentales o representaciones operísticas en torno a su persona son algunas de las actividades que el Instituto Cervantes está llevando a cabo durante este año para resucitar la figura del jesuita español Diego de Pantoja.

"Es sorprendente que, salvo un grupo de intelectuales, haya una completa ignorancia sobre Diego de Pantoja, una muestra más de cuánto ignoramos nuestra historia", contó a Efe el investigador Juan José Morales, moderador del último simposio celebrado hoy en la ciudad de Shanghái sobre quien fue "uno de los pioneros en entablar el diálogo entre España y China".

En 2018 se conmemora el IV centenario del fallecimiento en la excolonia portuguesa de Macao de este religioso e intelectual que vivió dos décadas en la China del siglo XVI y fue pionero en los intercambios culturales entre Oriente y Occidente, acompañado por el jesuita italiano Mateo Ricci, quien finalmente acabó eclipsando su figura.

Para rescatarlo y homenajearlo, el Cervantes ha organizado, entre otras actividades, una serie de charlas sobre este jesuita de Valdemoro (Madrid) que describió en sus escritos aspectos minuciosos sobre la sociedad, cultura, ritos y costumbres de China, que se difundieron ampliamente en Europa y en América.

"Existía un desconocimiento total de los chinos sobre la Europa Occidental y viceversa. Si bien los portugueses habían llegado antes y en 1557 habían establecido un puerto para comerciar en Macao, llegaron pocos relatos suyos y apenas se imprimieron o tradujeron", explicó Morales.

Así, los primeros escritos que llegan de China en el siglo XVI "son de españoles", entre ellos de Pantoja, que fue "el primer español que llegó a Pekín y entró en la Ciudad Prohibida" del emperador Ming, agregó el escritor, coautor del libro "The Silver Way: China, Spanish America and the Birth of Globalisation, 1565-1815" (Penguin, 2017).

Según Morales, se aprecian dos características de la labor apostólica de Diego de Pantoja, la de "intentar conocer muy bien la cultura, aprender su idioma, sus costumbres" y la de "intentar ver qué es lo que hay en común entre su mundo católico y el predominante confucianismo".

En el simposio celebrado hoy en Shanghái, sinólogos internacionales participaron en los coloquios "Diego de Pantoja, impulsor del conocimiento entre China y Occidente", "Diego de Pantoja y las primeras iglesias cristianas en China" o "La Nao de China o la Ruta de la Plata. Los orígenes de la globalización".

Aunque el desconocimiento de la persona de Diego de Pantoja todavía es mayoritario en España, tras estos simposios Morales ha apreciado que está surgiendo "una nueva hornada de académicos y estudiosos del mundo chino de primera magnitud", expertos en la China antigua y contemporánea que pueden dar una nueva luz a los conocimientos sobre el gigante asiático.