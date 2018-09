Inditex gana el 3 % más y sigue viendo oportunidades de crecimiento global

Madrid, 12 sep (EFE).- Inditex, dueño de enseñas como Zara o Massimo Dutti, ganó en su primer semestre fiscal (febrero a julio) 1.409 millones de euros, el 3,1 % más, según las cuentas publicadas por el grupo, cuyo presidente, Pablo Isla, ha asegurado que siguen viendo grandes oportunidades de crecimiento en los próximos años.

La facturación de la compañía subió el 3 %, hasta los 12.025 millones, lastrada por la depreciación de algunas de las monedas en las que opera. A tipos de cambio constante, el avance es del 8 %.

Aunque en términos absolutos el beneficio y la facturación marcaron récords, en términos relativos (comparativa interanual), la evolución del resultado bruto fue la peor desde el primer semestre de 2014 (cuando bajó el 2,4 %) y la facturación registró el menor aumento desde que cotiza en bolsa y publica sus cuentas (2001).

De vuelta al primer semestre, las ventas comparables -descontados cierres y aperturas-, Inditex vendió el 4 % más, con incrementos en todas las áreas geográficas en las que opera, ha destacado hoy Isla durante la presentación de las cuentas a analistas.

España aportó en el primer semestre el 16 % de las ventas totales del grupo, igual que un año antes, y Asia también repitió con el 25 %. Por contra, América y Europa (sin España) elevaron cada una su peso un punto, hasta el 15 % y el 44 %, respectivamente.

Por enseñas, las ventas de Zara crecieron el 2,2 % (7.910 millones de euros); las de Pull&Bear, el 11,2 % (851 millones); las de Massimo Dutti, el 2,5 % (811 millones); las de Bershka, el 2,8 % (1.045); las de Stradivarius, el 3,9 % (690 millones); las de Oysho, el 7 % (290 millones); las de Zara Home se mantuvieron en 383 millones, y las de Uterqüe, subieron el 2,2 % (46 millones).

Por su parte, el margen bruto, una de las variables que más miran los inversores, ascendió a 6.817 millones, el 4 % más (+10 % a tipos constantes), y representó el 56,7 % de las ventas, con un repunte de 30 puntos básicos.

De cara al segundo semestre, el grupo prevé que las ventas comparables avancen entre el 4 y el 6 %.

Los resultados han sido bien recibidos por el mercado, de forma que, a media sesión, que las acciones del mayor grupo textil del mundo lideraban las subidas del IBEX con un repunte del 3,64 %, hasta los 26,43 euros.

Este repunte llega tras el descalabro bursátil que sufrió la compañía a finales de agosto después de que el banco de inversión Morgan Stanley rebajara su precio objetivo a 21 euros y asegurara que el modelo de negocio del grupo presentaba signos de agotamiento.

En este contexto, Isla ha defendido hoy ante los analistas que el grupo sigue presentado significativas oportunidades de crecimiento apoyado en su modelo de negocio, que apuesta por integrar ventas físicas y online.

El ejecutivo, ha reiterado que la compañía prevé vender a través de internet en 2020 con todas sus marcas en todos los países del mundo, incluso en los que no tenga presencia física.

Para lograrlo, continuará implantado extendiendo a toda su red comercial su modelo de stock (existencias) integrado y que permite servir pedidos online desde cualquier tienda o almacén con el objetivo de reducir los tiempos de entrega y poder ampliar la oferta a los clientes, ya que las tiendas tienen.

Las tiendas físicas tienen una capacidad limitada a la hora de poder acoger prendas y existencias, ha subrayado Isla para defender la integración con el mundo virtual.

En cuanto a las entregas en países en los que no tienen establecimientos físicos, no ha detallado ni precios ni plazos, aunque ha afirmado que no requerirá de una gran inversión, pues los pedidos se servirán desde su red de "stockrooms" -almacenes creados específicamente para las ventas online y que actualmente suman 20-.

Además, ha defendido también la estrategia de cerrar tiendas pequeñas a cambio de abrir otras de mayor tamaño.

Así, a modo de ejemplo, ha destacado que en Bilbao han pasado de tener cuatro tiendas en el centro a contar con una sola y que ésta vende más que lo que vendían las otras cuatro juntas.

A lo largo del primer semestre, Inditex llevó a cabo aperturas en 44 mercados, aunque al cierre de julio sumaba 7.422 establecimientos en 96 países, 26 menos que en abril.