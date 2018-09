Enric Mas: "Ya dije que en la tercera semana estaría bien"

Monte Oiz , 12 sep .- El corredor español Enric Mas (Quick Step), que se aupó este miércoles en el monte Oiz al podio de la general de la Vuelta a España 2018, recordó que ya había dicho en días precedentes que "en la tercera semana estaría mejor".

"Ya dije que en la tercera semana que estaría mejor y hoy me he sentido muy bien", dijo el joven corredor mallorquín, que sufrió problemas de salud en la primera semana y no quiere marcarse un techo para esta Vuelta más allá que el de acabar la carrera.

"Madrid, el techo está en Madrid", apuntó dispuesto a "disfrutar" en lo que las "cuatro etapas que quedan" pero también queriendo "mantener los pies en el suelo" como lleva haciendo durante toda la carrera.

"Estamos terceros (en la general), el equipo ha trabajado bien y estoy contento. No sabía que iba a segundos (de otros favoritos). Ahora quedan cuatro días y a disfrutar", dijo,

Mas recordó también que ya había avanzado hace unos días que el equipo del líder Simon Yates "había guardado a su hermano Adam para la última semana", como se vio en la etapa de hoy.