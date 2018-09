Casimiro apela a "hacer cosas bien" en Torneo Costa del Sol pese a las bajas

Málaga, 12 sep (EFE).- El técnico del Unicaja Luis Casimiro, que esta temporada sustituye en el cargo a Joan Plaza, afirmó que, "más que pensar en el resultado" en el primer partido del VIII Torneo Costa del Sol, el jueves frente al Olympiacos griego, deben centrarse "en hacer las cosas bien" a pesar de las bajas en su plantilla.

El entrenador del cuadro malagueño destacó este miércoles, en unas declaraciones facilitadas por su club, que son conscientes de que los dos encuentros que disputarán, primero ante el conjunto de El Pireo y el sábado contra el Real Madrid, "no es la realidad de lo que va a ser la competición ni el primer equipo".

Para este torneo, que se completa con el enfrentamiento del viernes entre los madridistas y el Olympiacos, Casimiro no podrá contar con siete jugadores internacionales que están concentrados con sus respectivas selecciones, algo que tiene asumido, si bien consideró que no es lo ideal.

"Por más que lo digamos, no lo vamos a arreglar. No nos queda más que afrontar este tramo de pretemporada con las ventanas FIBA, que no es lo deseable", recalcó el preparador cajista.

Aún así, subrayó que tienen "el aliciente de ver a los chavales de la cantera" que les "han ayudado estos días a entrenar, verlos competir, que es casi un premio para ellos".

El técnico manchego admitió que los seis júniors que ha convocado -Jeffrey Godspower, Lucas Muñoz, Alessandro Scariolo, Matheus Maciel, Ismael Tamba y Javi Rodríguez- han llegado "muy excitados al principio, con muchos nervios", pero resaltó su buena actitud, ya que están "con muchas ganas de aprender cosas".