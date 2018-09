Camp David y Oslo, dos intentos de mediación de EE.UU. que quedaron a medias

Washington, 12 sep (EFE).- Los acuerdos de Camp David y de Oslo, que cumplen 40 y 25 años, respectivamente, han sido hasta ahora los más importantes esfuerzos de mediación por parte de Estados unidos para llevar la paz entre Israel y sus vecinos árabes, que, no obstante, no han obtenido todos los resultados deseados.

William B. Quandt fue el asistente principal para Oriente Medio del presidente de Estados Unidos Jimmy Carter (1977-1981), y en una entrevista con Efe recuerda cómo se forjaron los pactos de Camp David de 1978, que lograron la paz entre Israel y Egipto, pero no así con los palestinos.

Carter "veía claro que cuanta más paz pudiéramos lograr en Oriente Medio sería mejor para los intereses nacionales de EEUU", apunta Quandt, quien rememora que estaban "razonablemente seguros" de que era posible un pacto en el frente israelí-egipcio.

"Por tanto, en el verano de 1978 (Carter) decidió convocar una cumbre con (Anuar) al Sadat y (Menajem) Begin, él pensaba que las grandes decisiones no pueden ser tomadas por ministros de Exteriores o burócratas, sino solo por líderes políticos", señala.

Sin embargo, el diálogo no fue como esperaba Carter, porque desde el mismo momento en que Sadat -el presidente egipcio- y Begin -primer ministro israelí- se reunieron "no se llevaron bien".

Ambos mostraron una línea dura que les hizo parecer más beligerantes de lo que realmente eran, así que los separaron para que no volvieran a verse hasta el último día de conversaciones.

Uno de los grandes escollos fue la presencia de unos 10.000 colonos israelíes en la península egipcia del Sinaí, en aquel momento ocupada por Israel, que las autoridades de este país querían que permanecieran en la zona bajo amparo israelí en caso de una hipotética devolución a El Cairo.

"En el lado de Israel, Begin era realmente quien dominaba, era una persona muy difícil con la que tratar porque era inteligente pero usaba su reputación de ser de la línea dura para ganar ventaja", describe Quandt, quien agrega que Sadat "no era una persona de detalles, no leía los textos cuidadosamente".

Para salvar los obstáculos, los mediadores optaron por emplear la "ambigüedad lingüística" en los textos.

Los doce días en Camp David arrojaron un acuerdo de paz entre Egipto e Israel, y el llamado "Marco para la Paz en Oriente Medio", que sentaba las bases para un arreglo más amplio con otros Estados árabes y los palestinos.

"La vinculación del acuerdo de Camp David con los palestinos y los jordanos, sin su participación, estaba probablemente mal concebida, ahora creo que lo mejor hubiera sido reconocer y presentar lo hecho en Camp David como un acuerdo bilateral entre Egipto e Israel con una pequeña invitación a otras partes a unirse", reflexiona Quandt.

Y es que la idea inicial del Gobierno estadounidense era desarrollar un proceso que incluyera a todos los interlocutores.

Sin embargo, el entonces líder de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Yaser Arafat, "estaba en una situación difícil, se encontraba en el Líbano, donde Siria era una parte fuerte, y Siria no quería que la OLP hablara directamente con EEUU, Siria quería ser intermediario entre EEUU y la OLP".

De acuerdo a Quandt, Arafat finalmente no aceptó negociar: "Le dijimos 'hablaremos directamente contigo', pero él dijo que no podía hacerlo porque los sirios no querían que lo hiciera a menos que (EEUU) le prometiera un Estado palestino con él como presidente".

Tras la marcha de Carter de la Presidencia de EEUU, "vino otra Administración (la de Ronald Reagan, 1981-1989) que no apoyaba la iniciativa del acuerdo de Camp David", afirma.

Así, durante buena parte de la década de los 80, EEUU no quiso construir sobre el impulso de los acuerdos de Camp David.

Los 90 serían la década del proceso de Oslo, cuya mediación fue llevada a cabo por Noruega, pero "el problema fue que los noruegos no tenían un poder real para hacer que ocurriera, no podían presionar ni a palestinos ni a israelíes, con lo que esto no iba a ningún lado", por lo que pidieron a EEUU intervenir.

Finalmente el histórico apretón de manos de 1993 entre el entonces primer ministro israelí, Isaac Rabin, y Arafat tuvo lugar en Washington bajo la mirada del presidente Bill Clinton. "Era una manera de decir no solo apoyamos esto sino que intentamos que funcione", resumió Quandt.