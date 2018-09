Benalla, el polémico exjefe de seguridad de Macron, comparecerá en el Senado

París, 12 sep (EFE).- Alexandre Benalla, el polémico exjefe de seguridad del presidente de Francia, Emmanuel Macron, e imputado por hacerse pasar por policía y agredir a varios manifestantes en una marcha, aceptó hoy comparecer ante la comisión de investigación del Senado francés el próximo 19 de septiembre.

Benalla acabó por aceptar esa comparecencia y tendrá que explicarse ante los senadores franceses por ser el protagonista del caso más controvertido que ha tenido que gestionar Macron en su año de presidencia.

"Con el objetivo de evitar demandas judiciales con las que me han amenazado, me veo obligado a comparecer ante esa comisión en caso de que me hagan llegar una convocatoria oficial", dijo en un comunicado Benalla, quien se había negado en un primer momento a asistir al alegar que debía esperar a que acabase la investigación judicial de la que es objeto.

Los convocados han de comparecer ante las comisiones de investigación, pues, de lo contrario, se arriesgan a dos años de prisión y a una multa de 7.500 euros.

La ministra de Justicia de Francia, Nicole Belloubet, se expresó acerca de la primera negativa de Benalla a comparecer y creó la polémica por lo que se entendió por muchos como un respaldo implícito.

"No puede haber interferencia entre la comisión de investigación y la investigación judicial", indicó Belloubet al canal del parlamento LCP.

Esta comisión de investigación que echó a andar en julio ya ha recogido los testimonios de varios de los implicados en el caso, entre ellos el ministro del Interior francés, Gérard Collomb, y el secretario general del Elíseo, Alexis Kohler.

Benalla, de 27 años y encargado de seguridad de Macron hasta el pasado julio, estuvo en el centro del mayor escándalo de la era Macron por haber golpeado a unos manifestantes el pasado 1 de mayo haciéndose pasar por un policía.

Los partidos opositores denunciaron que el caso Benalla es ejemplo de "la falta de transparencia" y de "la deriva autocrática" de la gestión presidencial de Macron.