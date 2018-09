Agüero asegura sentirse "fantástico" y más en forma que nunca

Londres, 12 sep (EFE).- El delantero del Manchester City Sergio Agüero aseguró en una entrevista en la página oficial del club que se siente "fantástico" tras su operación de rodilla del curso pasado.

"Sinceramente, me encuentro fantástico. El doctor Cugat hizo un trabajo increíble con mi rodilla y ahora no siento ningún tipo de incomodidad", explicó el argentino.

"En los últimos años, sentía dolores a veces, así que cuando la temporada pasada acabó, decidimos que lo mejor sería empezar un tratamiento. Los resultados han sido muy positivos", añadió.

Esta temporada, Agüero ha disputado cuatro partidos como titular con el City, marcando tres goles en uno de ellos, ante el Huddersfield Town, pero sin anotar en el resto.

"No estoy seguro de si es el mejor inicio de temporada para mí, pero sí es el mejor en el que me he sentido en un año. Lo demuestra mi juego. El reto ahora es mantener este nivel. Trabajaré sin descanso para ello", reflexionó el que fuera jugador del Atlético de Madrid.

Este sábado, el City, dirigido por Pep Guardiola, recibe al Fulham en la quinta jornada de la Premier League.

"Me impresionaron la temporada pasada cuando estuvieron muchos partidos invictos. Esta campaña, han empezado muy bien. Seguiremos concentrados y confiando en nuestro juego", puntualizó el argentino.