Rusia experimenta una fuga neta de capitales de 26.500 millones hasta agosto

Moscú, 11 sep (EFECOM).- Rusia experimentó entre enero y agosto una fuga de capitales del sector privado al extranjero de 26.500 millones de dólares frente a los 9.600 millones de dólares en el mismo periodo de 2017, informó hoy el Banco Central del país.

"La salida de capitales por parte del sector privado entre enero y agosto de 2008 alcanzó los 26.500 millones de dólares", indicó la institución bancaria en un comunicado.

El Banco Central no entra en analizar el origen de la fuga de capitales, pero Rusia sufre el peso de las sanciones internacionales contra el país por la anexión ilegal de la península ucraniana de Crimea en 2014 y por su supuesta implicación en el envenenamiento del exespía ruso Serguéi Skripal y su hija Yulia en marzo en Salisbury (Reino Unido).

Además EEUU ha amenazado con otra ronda de sanciones en un plazo de tres meses si Rusia no permite una inspección de la ONU en territorio ruso para verificar sus plantas químicas y no garantiza que no volverá a emplear armamento químico.

El presidente de la Cámara de Cuentas rusa, Alexéi Kudrín, predijo además recientemente que la volatilidad del rublo se mantendrá por la amenaza de nuevas sanciones.