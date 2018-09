Rohan Dennis: "Todo ha ido según lo planeado"

(Actualiza con más declaraciones)

Torrelavega , 11 sep .- El australiano Rohan Dennis (BMC), ganador de la contrarreloj de este martes de la Vuelta a España 2018, de 32 kilómetros entre Santillana del Mar y Torrelavega, afirmó que todo fue "según lo planeado".

"Todo ha ido según el plan. Vine a La Vuelta para darlo todo en el prólogo y en esta crono de preparación para el Mundial (de Insbruck, de dentro de dos semanas)", destacó en meta.

"He gestionado el esfuerzo todo lo que he podido y espero que nadie tenga mejores piernas que yo. Sabía que iba mejor que (Jonathan) Castroviejo -uno de sus principales rivales- y que no había manera de que me pudieran remontar tiempo en el último tramo llano", explicó.

En cuanto a la estrategia que siguió en la prueba, dijo que quiso "llevar un buen ritmo en las subidas y luego controlar en el llano tanto como pudiera".

"Estoy contento con esta media de 50 kms./hora", aseguró el también ganador de la primera etapa de esta Vuelta 2018, otra crono, aunque más corta (8 kms.), por el corazón de Málaga.

Feliz por la victoria, Dennis desveló que "mañana" abandonará la Vuelta y ser irá "para casa" para preparar "las dos pruebas contrarreloj de los Campeonatos del Mundo, la individual y la de por equipos".

También adelantó que correrá la prueba en línea, aunque "para ayudar a Richie Porte", su compañero de equipo y líder de la selección australiana.

Sobre sus rivales en la crono individual, en la que saldrá como uno de los grandes favoritos al maillot arcoíris, solo dijo un nombre, el del holandés "(Tom) Dumoulin", oro el año pasado.

Dennis desveló que ha "sufrido mucho en los últimos días" y que ha "podido llegar hasta hoy" en la Vuelta porque que "el capítulo de BMC sigue". "Y queremos terminar en alto con las bicis BMC", señaló.