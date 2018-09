Rechazan la fianza del fotógrafo bangladesí acusado de criticar al Gobierno

Dacca, 11 sep (EFE).- Un tribunal de Bangladesh rechazó hoy la petición de libertad bajo fianza al reconocido fotógrafo bangladesí Shahidul Alam, de 63 años, que ha pasado más de un mes en prisión preventiva acusado de difamar al Gobierno bangladesí.

El juez Imrul Kayes del tribunal metropolitano de Dacca denegó la petición de Alam, que fue detenido en su casa el pasado 5 de agosto después de expresar su opinión en la televisión catarí Al Yazira sobre unas protestas estudiantiles contra la inseguridad vial y ha permanecido en prisión preventiva desde entonces.

"Hemos dicho al tribunal que utilizó palabras provocativas, mintió y conspiró contra el Estado. La corte escuchó a ambas partes y rechazó su petición de fianza", explicó a Efe el fiscal Abu Abdullah.

La reputada abogada bangladesí Sara Hossain, que se encarga de la defensa del fotógrafo, aseguró a Efe que acudirán al Tribunal Superior de Dacca cuando conozcan los detalles de la orden judicial.

"La fiscalía no pudo establecer por qué no debería recibir la fianza, solo argumentaron que debería quedarse en la cárcel para investigar", denunció Hossain.

Alam fue acusado por la Policía bangladesí de desarrollar una campaña difamatoria contra el Gobierno en Facebook y en diferentes medios digitales.

De acuerdo con la abogada, Alam no supone una amenaza para nadie y además la Policía consiguió todas las pruebas necesarias la misma noche de su arresto.

"La Policía ya ha requisado su teléfono móvil y su ordenador portátil. (Alam) no puede interferir en la investigación si es puesto en libertad, y la fuga no es una opción porque es una persona bien asentada y todas sus conexiones están aquí. Así que no hay excusa para denegarle la fianza", dijo Hossain.

La familia de Alam ha expresado preocupación sobre su salud, después de que el fotógrafo acusase a la Policía de torturarle durante el primer día de detención.

El fotoperiodista fue detenido bajo la Ley de Tecnologías de la Información y Comunicación, una legislación que ha sido muy criticada por periodistas y organizaciones de derechos humanos por considerar que a su amparo se lleva a cabo una caza de disidentes.