Plantilla de Navantia defenderá "con uñas y dientes" el contrato de corbetas

San Fernando (Cádiz), 11 sep (EFECOM).- Más de un millar de trabajadores del astillero de Navantia de San Fernando (Cádiz) han cortado hoy el tráfico en varios puntos de la localidad, incluida la autovía A-4, para reclamar que se despeje la incertidumbre sobre el contrato para la construcción de cinco corbetas para Arabia Saudí.

A las ocho de la mañana la asamblea de trabajadores decidió que esta movilización, a la que se han sumado decenas de empleados de las empresas auxiliares de la planta, fuera la primera de un calendario de protestas que pretenden mantener hasta que se les confirme que Arabia Saudí no ha roto el que es considerado el mayor contrato de exportación de Navantia.

La plantilla de Navantia-San Fernando teme que Arabia Saudí decida rescindir este contrato como represalia después de que el Ministerio de Defensa confirmara que estudia suspender la venta de 400 bombas de precisión al país ante la posibilidad de que fueran a ser usadas para atacar Yemen.

"Vamos a luchar con uñas y dientes", ha asegurado a los periodistas al inicio de la movilización Jesús Peralta, presidente del comité de empresa de Navantia San Fernando, el astillero que más se beneficiará de este contrato que prevé generar 6.000 puestos de trabajo directos e indirectos.

Al grito de "si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra" y "Robles, si no lo arreglas, guerra" y tras una pancarta reclamando carga de trabajo, los trabajadores han marchado desde las puertas de la factoría, donde se ha celebrado la asamblea, hasta la autovía A-48 a la altura del Polígono de Tres Caminos.

Los trabajadores han aprobado que esta fuera la primera movilización después de que consideraran que la intervención ayer en el Senado de la ministra de Defensa, Margarita Robles, no despejara sus dudas y precisaba una protesta "contundente" de su parte.

Para Jesús Peralta, al millar de trabajadores de Navantia San Fernando "no nos vale" con que la ministra dijera que el Gobierno no "nos va a dejar en la estacada".

La movilización ha acabado con más esperanzas de las que los trabajadores tenían cuando la iniciaron después de que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, desvelara que el pasado viernes habló con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien le transmitió "tranquilidad" y le aseguró que el contrato para la construcción de cinco corbetas para Arabia Saudí "se va a mantener".

"No sólo estaba comprometido, sino que me mandó un mensaje de tranquilidad, me dijo que no me preocupara porque el contrato se va a mantener y yo confío en la palabra de Pedro", ha afirmado la presidenta andaluza, que ha recordado que todo el ejecutivo autonómico "se ha volcado" ante "la mínima posibilidad de que el contrato se perdiese"

"Yo he hablado directamente con el presidente y me dio esa seguridad de que el contrato se va a mantener, como no podía ser de otra manera, pues estamos hablando de más de 6.000 familias" en la bahía de Cádiz, ha recalcado.

El PP andaluz ha pedido hoy la dimisión de la ministra de Defensa por "poner en peligro" 6.000 puestos de trabajo, con la decisión sobre la posible rescisión de la venta de bombas a Arabia Saudí.

"¿Las corbetas para qué son, para ir a pescar atunes? Es ridículo, no se sostiene el argumento", ha manifestado el vicesecretario de Sectores Productivos del PP-A, Pablo Venzal, sobre los argumentos de Margarita Robles en los que ha apuntado que ambos contratos son distintos.

A la espera de recibir confirmación desde Arabia Saudí de que el contrato se mantiene, los trabajadores de Navantia San Fernando mantienen un calendario de movilizaciones con el que pretenden atraer el apoyo social, político y empresarial de la zona y, sobre todo, del resto de las plantas de los astilleros públicos porque este encargo es "una pieza fundamental" del futuro de la compañía en su conjunto, ha afirmado Peralta.