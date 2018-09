La ANC pide al Govern que se prepare para un nuevo "embate" al Estado

Barcelona, 11 sep (EFE).- La presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, ha exigido hoy al Govern que no "dilapide" el trabajo hecho por el movimiento independentista "diciendo ahora que el 1-O no era un referéndum" y le ha pedido que se prepare para un nuevo "embate democrático" al Estado.

Paluzie ha intervenido hoy desde el escenario de la manifestación independentista organizada a lo largo de la Avenida Diagonal de Barcelona, en el que también han intervenido el vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, y el presidente de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), Josep Maria Cervera, entre otros.

La líder soberanista ha subrayado que el soberanismo no ha sido vencido por la "represión" del Estado y que en estos momentos afronta el objetivo de la independencia con "más responsabilidad, fortaleza y determinación que nunca", porque, ha dicho, "somos más conscientes de las dificultades de alcanzar esa cumbre, pero también de la necesidad imperiosa de lograrlo".

Paluzie se ha dirigido al Govern para pedirle que no "malbarate" lo que ha realizado el movimiento soberanista "diciendo ahora que el 1-O no era un referéndum", y ha añadido: "No queremos que nos enviéis de nuevo donde estábamos; no estamos en 2012 -cuando se hablaba de una consulta acordada- ni menos aún en 2006 -época del Estatut-".

"Os pedimos que nos tratéis como adultos; somos conscientes de los obstáculos, no pedimos imposibles, pero sí rigor, honestidad y determinación", ha añadido.