La patronal de Castilla-La Mancha apoyará a Garamendi para presidir la CEOE

Albacete, 11 sep (EFECOM).- La Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam) apoyará a Antonio Garamendi, actual presidente de Cepyme, como candidato a presidir la patronal CEOE si finalmente se presenta al proceso electoral que se abre ahora.

Después de los dos mandatos de Juan Rosell al frente de la patronal española, el presidente regional de Cecam, Ángel Nicolás, ha expresado su apoyo a Garamendi, antes de la reunión que el Comité Ejecutivo de Cecam celebra hoy, un día antes de que la CEOE celebre en Madrid el Comité Ejecutivo donde se abrirá el proceso electoral.

A juicio de Nicolás, entre los cambios que necesita la organización está mostrar "una posición firme" a favor de los empresarios y defender firmemente "contención en medidas fiscales en una situación todavía crítica en la empresa española".

El presidente de la patronal castellano-manchega ha recordado que "Antonio Garamendi fue nuestro candidato y lo va a seguir siendo, le daremos mañana nuestro apoyo y hoy lo queremos hacer público".

Y ha apostillado que Juan Rosell no puede presentarse a la reelección tras dos mandatos al frente de la CEOE.

El dirigente de Cecam ha sido preguntado por los deberes del futuro presidente de CEOE y ha dicho que, "de cara al exterior, hace falta una posición firme, porque es una de las organizaciones más potentes del entorno europeo".

Nicolás ha explicado que, con esa firmeza, "no se trata de endurecer el discurso pero sí de mantenernos firmes en posiciones donde no cabe ningún tipo de negociación, donde no podemos aceptar algo a cambio de algo".

Esa "postura firme a favor del empresario de España" pasa por defender por ejemplo "contención en medidas fiscales en una situación todavía crítica en la empresa española", y ha agregado: "no pedimos nada que no pueda hacerse realidad".