Orbán al PE: "da igual lo que voten" porque Hungría "no cede al chantaje"

Estrasburgo , 11 sep .- El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, dejó hoy claro que no tendrá en cuenta la opinión del Parlamento Europeo sobre el Estado de Derecho y la democracia y que no piensa "ceder al chantaje".

Orbán intervino ante el pleno del Parlamento Europeo, que votará el miércoles si pide iniciar una proceso sancionador contra Hungría por no respetar los valores fundamentales de la UE.

Sobre la posibilidad de que el Parlamento Europeo decida proponer la activación del artículo 7 que implica dejar sin derecho a veto a Hungría de las grandes decisiones europeas, Orbán acusó a los eurodiputados de pretender "acallar" al pueblo húngaro y querer "dar lecciones de lo que le conviene o no le conviene".

Orbán reivindicó "el derecho del pueblo húngaro" a decidir sobre su gestión de la inmigración, en referencia a las críticas por las vallas construidas en sus fronteras y el trato a los refugiados.

"Se quiere condenar a Hungría porque los húngaros decidieron que su patria no sería un país de inmigrantes. Me opongo a que las fuerzas de la Eurocámara partidarias de la inmigración nos chantajeen. No cederemos, no importa lo que voten", afirmó.

El primero de los dirigentes políticos en intervenir en la discusión abierta con Orbán fue el líder del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, de la misma familia política que el húngaro, que se mostró a favor de que el Consejo incluya en el orden del día decidir sobre las medidas a tomar en Hungría.

"Hay que velar por atender los valores europeos en todas las ocasiones y en todas las familias políticas", añadió Weber.