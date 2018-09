Montón dice que dimite para que su caso no influya en el Gobierno

Madrid, 11 sep (EFE).- La ministra de Sanidad, Carmen Montón, ha dicho hoy que ha sido "transparente y honesta", que no cometió ninguna irregularidad al cursar el máster y que presenta su dimisión para que su situación no influya en el Gobierno de Pedro Sánchez.

En una breve comparecencia en el Ministerio de Sanidad, Montón ha ha insistido en su honestidad: "No he cometido ninguna irregularidad, lo he defendido y lo voy a seguir defendiendo con toda la convicción y también con la conciencia muy tranquila".

"Estoy orgullosa y agradecida por que el presidente Pedro Sánchez haya contado conmigo para su equipo en el Gobierno", ha dicho Montón, quien ha destacado que ha sentido "en todo momento la calidad humana, el apoyo y el afecto" del presidente del Gobierno.

"Los españoles y las españolas tienen un magnífico presidente del Gobierno, y para que esta situación no influya le he comunicado mi dimisión", ha continuado.

Sobre las irregularidades en el máster que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos durante el curso 2010-2011, Montón ha insistido en que "desde el primer minuto" ha dado toda la información que tenía, se ha puesto a disposición de los medios y ha aclarado todo aquello que dependía "exclusivamente" de su responsabilidad.

Ha recordado que, en 2010-2011, recién licenciada en Medicina y siendo diputada y portavoz de su grupo decidió cursar un máster para mejorar los conocimientos y "hacer mejor" su trabajo en el Congreso.

"Lo hice como muchas personas, con esfuerzo y con ilusión, poniendo mi empeño en sacar lo mejor posible mis obligaciones y sin desatender mi labor parlamentaria", ha enfatizado.

Y ha lamentado que en las últimas 48 horas se haya puesto en cuestión su trabajo en ese máster, su asistencia a las clases y la superación de las distintas asignaturas.

Antes de comunicar a los medios de comunicación su decisión, Montón ha hecho un balance de sus cien días al frente del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

Entre sus logros ha citado la recuperación de la sanidad universal, haber sentado las bases para la eliminación del copago y el acceso de mujeres solas y lesbianas a la reproducción asistida en la sanidad pública.

Además, ha citado la mejora de los derechos de las personas dependientes, haber iniciado el proceso para la elaboración de la ley de protección frente a la violencia contra la infancia, el real decreto para la mejora de la atención y la acogida solidaria de los menores extranjeros no acompañados así como la recuperación de las cotizaciones a la Seguridad Social de las cuidadoras no profesionales de personas dependientes.

"Creo que es un buen balance para los primeros cien días" al frente del departamento, ha dicho, aunque ha reconocido que queda mucho por hacer y se ha mostrado convencida de que "el Gobierno de Pedro Sánchez lo va a hacer".

Antes de concluir su comparecencia, Montón ha agradecido a sus compañeros ministros su "sincero afecto" y ha dado las gracias a su equipo en el Ministerio por su "magnífico trabajo y enorme esfuerzo" y, por último, a sus compañeros del PSOE por su "apoyo y su cariño".