Mínguez: "Landa irá al Mundial si me dice que está bien y que puede correrlo"

Torrelavega , 11 sep .- El seleccionador nacional de ciclismo, Javier Mínguez, aseguró este martes en Torrelavega, coincidiendo con el paso de la Vuelta a España 2018 por la patria chica del triple campeón del Mundo Oscar Freire, que Mikel Landa (Movistar) "ira al Mundial" de Insbruck si le dice "que está bien y que puede correrlo".

"La decisión es de Mikel, no del Movistar ni de Mínguez. Él me dirá si puede prepararlo bien y correrlo, y si me dice que sí irá. La responsabilidad es de Mikel. Yo no soy el que corro y no sé como está", dijo el seleccionador, que hoy dio la pre-inscripción que tiene enviar a la Unión Ciclista Internacional de la carrera que se disputará en tierras austríacas el 30 de septiembre.

En esa lista, además de Landa (Movistar) se encuentra su compañeros de equipo Alejandro Valverde, que será el líder en la carrera en línea, y Jonathan Castroviejo (Sky), la baza principal en en la contrarreloj y también seguro en la carrera en línea.

Junto a Valverde, Landa y Castroviejo, Mínguez ha incluido en esa primera lista de la que saldrá el ocho definitivo de la prueba en línea a Ion Izagirre (Bahrein), Enric Mas (Quick Step), Mikel Nivel (Mitchelton-Scott), Jesús Herrada (Cofidis), David de la Cruz (Sky), Omar Fraile y Pello Bilbao (Astana), Marc Soler y Rubén Fernández (Movistar) y Lluis Mas (Caja Rural).

En la lista no está el joven Oscar Rodríguez Garaicoechea (Euskadi-Murias), el único ganador de etapa española en esta Vuelta 2018. El joven navarro se impuso en la llegada de La Camperona.

En la que pre-inscripción contrarreloj junto a Castroviejo figuran tres corredores del Movistar, Imanol Erviti, Marc Soler y Jorge Arcas, que estarán en Insbruck para correr la contrarreloj por equipos.

Si es el elegido para acompañar a 'Castro' en la crono, Soler no disputaría la prueba en línea. Un gran reto de "7 horas" de duración "y 5.000 metros" de desnivel acumulado que obliga "a tener a todos" en liza entre la quinta hora de carrera y la séptima.

"La carrera será para un hombre que aguante siete horas de carrera y 5.000 metros de altitud", comentó el técnico pucelano sobre el durísimo recorrido del Mundial, en el que a pocos kilómetros del final a los corredores les espera una subida con rampas superiores al 25 por ciento de desnivel.

Sobre Landa, la gran duda en el equipo español por las lesiones que arrastra de su caída en la Clásica San Sebastián, Mínguez dijo que había "hablado con él ayer" y que el corredor alavés le dijo que "el dolor ha ido remitiendo y que está entrenando bien".

Sobre las posibilidades de Valverde, la primera baza del equipo español, no se atrevió a decir que le perjudique que esté peleando por ganar la Vuelta, dado que el murciano "ha demostrado tener una gran recuperación". "Ojalá gane la Vuelta y gane el Mundial", deseó el seleccionador.