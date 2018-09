México continúa a la cola de OCDE en cuanto a educación secundaria superior

México, 11 sep (EFE).- El 52 % de los mexicanos de entre 25 y 34 años carecen de educación secundaria superior (preuniversitaria), lo que sitúa a este país latinoamericano a la cola de los países de OCDE y favorece la desigualdad en el mercado laboral, señala un informe de la organización divulgado hoy.

Según el informe anual sobre educación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), este porcentaje ha experimentado una reducción de cerca de 13 puntos desde 2007, pero todavía está lejos de alcanzar el promedio de 15 % entre los países miembros.

México es "el país de la OCDE con los niveles más bajos de titulación en la educación secundaria superior", lo que está "correlacionado con una elevada desigualdad de ingresos", dice el reporte.

En el país, los trabajadores sin educación secundaria superior ganan un 40 % menos que los adultos que sí la tienen, y aquellos que cuentan con educación terciaria (universitaria) ganan casi el doble que los que solo tienen educación secundaria superior.

Todas estas diferencias contribuyen a perpetuar la desigualdad en México, donde el 10 % de la población con una mayor renta disponible tiene unos ingresos siete veces superiores al 10 % más pobre, de acuerdo con la OCDE.

México también tiene la mayor proporción de alumnos que han repetido algún curso de educación secundaria superior, un 14 %, muy por encima a la media de la OCDE, que es del 4 %. Más de la mitad de estudiantes repetidores (56 %) son varones.

En cuanto a la educación terciaria, los primeros ingresos de los menores de 25 años "se incrementaron en 15 puntos porcentuales entre 2005 y 2016, tanto entre los hombres como entre las mujeres".

La brecha de género es "escasa" en cuanto al acceso a los niveles educativos superiores y a la finalización de los estudios.

La OCDE apunta que hay igualdad tanto en los estudiantes de nuevo ingreso en educación terciaria como en los graduados, dado que las mujeres suponen, respectivamente, el 50 % y el 53 %.

No obstante, en el rango de jóvenes entre 18 y 24 años de edad, "las mujeres también tienen un mayor riesgo que los hombres de estar en situación de no tener empleo, no estudiar y no recibir formación".

El porcentaje de mujeres en esta situación en 2017 fue de un 36 %, mientras en el caso de los hombres la proporción se situó en un 8 %.

Además, "las mujeres con educación terciaria ganan sólo el 66 % de los ingresos medios de los hombres con educación de nivel terciario".

Las tasas de matriculación de los niños de entre tres y cinco años subieron casi 20 puntos porcentuales entre 2005 y 2015, hasta alcanzar el 83 %.

La participación de niños de cuatro años se ha "incrementado especialmente", y ha pasado del 69 % en 2005 al 91 % en 2016, dice el informe.

En este nivel educativo, el tiempo que se pasa en la escuela ronda las 15 horas a la semana, lo que constituye la cifra más baja entre los países con datos disponibles, que tienen un promedio de asistencia de 30 horas por semana.

Pese a que entre 2005 y 2016 el número de profesores de preprimaria (preescolar) contratados ha crecido un 48 %, "las clases están masificadas", con 25 niños por cada maestro.

México destinó el 17 % de su gasto público total en educación, por encima de la media OCDE, que es del 11 %.

"El gasto mexicano por estudiante desde la educación primaria hasta la terciaria se incrementó en un 8 % entre 2010 y 2016, pese al cambio al alza en el número de estudiantes matriculados (en un 7%)", subraya el informe.