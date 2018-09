Imbula:"No conocía a nadie en España, Kakuta ha sido el que me ha aconsejado"

Madrid, 11 sep (EFE).- El centrocampista belga Giannelli Imbula, que pertenece al Stoke City inglés, declaró este martes que antes de llegar al Rayo "no conocía a nadie en España", sólo a su compañero francés Gael Kakuta, que ha sido el que le ha aconsejado para jugar en el equipo madrileño.

Imbula, de 25 años, se formó en las categorías inferiores del París Saint Germain y el Guingamp, club con el que debutó en la Primera francesa hasta su marcha al Olympique de Marsella en 2013.

Dos años después, en 2015, fichó por el Oporto, con el que disputó 21 partidos antes de cambiar de rumbo para jugar en Inglaterra en las filas del Stoke City.

La pasada temporada regresó a Francia para jugar en el Toulouse francés cedido por el club inglés.

"Estoy muy contento de estar aquí. He sido muy bien acogido, espero que todo vaya bien y poder hacer una buena temporada", dijo Imbula, que se sinceró al asegurar que no tenía referencias del campeonato español.

"No conocía a nadie de la Liga española. Ha sido Gael Kakuta el que me ha dado consejos y espero que si él me ha dicho que venga esté a gusto y pueda hacerlo de la mejor manera posible. No tenía referencias de otros equipos, solo de lo que me comentó Gael", confesó.

Imbula no ha debutado aún con el Rayo y podría hacerlo esta jornada contra el Eibar en El Alcoraz.

"Me encuentro bastante bien. Mi papel en el equipo es cumplir los objetivos que me pidan y formar parte del grupo", concluyó.