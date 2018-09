Homicidios, violaciones y agresiones sexuales vuelven a aumentar en Sudáfrica

Johannesburgo, 11 sep (EFE).- El número de homicidios en Sudáfrica volvió a aumentar en el último año un 6,9 %, y los casos de violaciones y agresiones sexuales también crecieron en este periodo, según datos publicados hoy por el Gobierno sudafricano.

En el año fiscal 2017-2018, el número de homicidios creció un 6,9 %, hasta 20.336 casos, frente a los 19.016 registrados en el periodo 2016-2017.

"No importan los datos que presentemos mientras no se reduzcan la tasa de criminalidad. No importan", dijo el ministro de la Policía (anteriormente Ministerio de Seguridad), Bheki Cele, en la presentación de los datos ante el Parlamento.

Cele apuntó que 57 sudafricanos son asesinados cada día en el país, uno de los más violentos del mundo.

En total, en el citado año 2.930 mujeres han sido asesinadas (un 11 % más), junto a 294 niñas (10,9 % más) y 691 niños (20,4 %).

Los delitos que más subieron, sin embargo, son los casos de agresiones sexuales, que aumentaron un 8,2 % este periodo, hasta los 6.786 casos; es decir, en Sudáfrica se producen casi 19 agresiones sexuales al día, según los datos de la Policía divulgados hoy por el Gobierno.

También ascendieron las violaciones un 0,5 %, hasta las 40.035.

Por otro lado, los robos comunes bajaron en 2017-2018 un 5 %, hasta 50.730, y los robos agravados también cayeron un 1,8 % hasta los 138.364.

El ministro sudafricano exigió a la Policía que "nunca jamás" se vuelvan a presentar estos datos, ya que los "sudafricanos no pueden seguir viviendo con miedo".