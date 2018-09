Gerente Valladolid dice "no pueden repetirse" cánticos ofensivos en Zorrilla

Valladolid, 11 sep (EFE).- El director general y gerente del Real Valladolid, Jorge Santiago, ha asegurado hoy a Efe que "no se pueden volver a repetir" en el estadio José Zorrilla cánticos ofensivos contra jugadores del equipo rival y que el club hará "todo lo que esté en su mano" por evitarlo.

Santiago ha hecho estas declaraciones después de que La Liga haya denunciado ante el Comité de Competición de la RFEF y ante la Comisión Antiviolencia los cánticos "ofensivos" que se escucharon el pasado 25 de agosto en el estadio Zorrilla durante el partido Valladolid-Barcelona

"Es difícil detectar lo que la gente canta en la grada porque las cámaras registran imágenes pero no sonido, nosotros no podemos sancionar económicamente pero, si se da el caso, si podemos abrir un expediente a abonados si se identifica a aquellas personas que protagonizan cánticos ofensivos, esto no puede volver a suceder", ha subrayado.

Según el director de partido, durante el referido encuentro se pudieron oír insultos hacia el Barcelona y hacia su jugador Gerard Piqué, aunque "no fueron secundados por la totalidad de los aficionados locales".

"Estamos esperando a ver qué nos comunica la Comisión Nacional Antiviolencia y ver si debemos recurrir o no, pero está claro que el público debe ir a un campo a animar a sus jugadores y no a meterse con los contrarios porque a nadie le sancionan por animar a su equipo", ha precisado Santiago.

