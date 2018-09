Enric Mas: "Hay que ser cauto, pero el podio no es algo imposible"

Torrelavega , 11 sep .- El español Enric Mas (Quick Step), sexto en la contrarreloj de Torrelavega y quinto en la general de La Vuelta, finalizó "muy contento" la etapa, pero se mostró cauto porque "hoy se gana y mañana puedes perder", pero sin descartar nada, incluido el podio.

"Estoy muy contento con la crono, he sacado un buen resultado. Ayer vinimos a ver la crono. Sabía que me venía bien, era de mover desarrollo. No sé si esperaba tanto como ser sexto, pero confiaba en mí y en un buen resultado. Hay que tener los pies en el suelo. Estoy quinto, pero en un día puedes estar el 10, hay que ir con cautela".

El ciclista de Artá (Baleares), de 23 años, dijo que hay que ser "realista" porque "lo mismo que ganas en un día puedes perder todo, por lo que hay que ir día a día". "Ahora vienen las etapas de Andorra, conozco bien aquellas etapas, me encantan y espero hacerlo bien allí", añadió.

Ante los cinco días de competición que restan, Mas se mostró optimista, sin descartar "nada" dentro de la cautela.

"Para mi el podio no era de inicio algo imposible. El equipo me dice que sea cauto, pero sé que lo puedo hacer bien", señaló.