Díaz:"Confío en la palabra de Pedro Sánchez, el contrato se va a mantener"

Sevilla, 11 sep (EFECOM).- La presidenta andaluza, Susana Díaz, ha desvelado hoy que el pasado viernes habló con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien le transmitió "tranquilidad" al asegurarle que el contrato para la construcción de cinco corbetas para Arabia Saudí "se va a mantener".

"No sólo estaba comprometido, sino que me mandó un mensaje de tranquilidad, me dijo que no me preocupara porque el contrato se va a mantener y yo confío en la palabra de Pedro", ha asegurado en una entrevista en Canal Sur Radio.

"Ha subrayado la implicación del Gobierno andaluz en este asunto, en el que ha "trabajado mucha gente y durante mucho tiempo" y, ante la mínima posibilidad de que el contrato se perdiese, todo el Ejecutivo autonómico "se ha volcado", ha afirmado.