Delgado asegura defensa del Estado y de Llarena ante demanda "instrumental"

Madrid, 11 sep (EFE).- La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha garantizado hoy que "desde el primer momento" actuó para defender "los intereses del Estado" en la demanda presentada en Bélgica contra el juez del "procés" Pablo Llarena, un acción "instrumental" que solo intenta cuestionar la soberanía jurisdiccional de España.

Delgado ha comparecido a petición propia en la Comisión de Justicia del Congreso para explicar los pasos que llevaron a contratar a un bufete de abogados en Bruselas, algo que el PP, Ciudadanos y la mayoría de las asociaciones judiciales interpretaron como una rectificación al estimar que en un principio se había dejado solo a Llarena.

La actuación de Justicia este verano llevó al PP a pedir el cese de la ministra y a anunciar que solicitaría su reprobación parlamentaria, pero hoy la portavoz popular, María Jesús Moro, ha evitado las palabras gruesas, ha celebrado el cambio de opinión y ha pedido "extremo cuidado en las cuestiones de Estado" en el futuro.

Delgado ha garantizado que desde el inicio se vio claro que la demanda del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y cuatro exconselleres fugados era "instrumental", pues pretendía "prefabricar una causa de recusación fuera de nuestras fronteras".

Ha detallado los informes, las notas informativas y las consultas que se realizaron en julio y agosto para analizar las distintos escenarios jurídicos que se abrían y que comenzaban por pedir al Gobierno belga que se personara en el tribunal y defendiera los intereses de España, algo a lo que se negó.

"No ha habido una rectificación, unas dudas o un ir o venir. Hemos ido actuando paso a paso conforme se iban realizando los informes técnico-jurídicos", ha manifestado la ministra, que solo ha asumido que tal vez hubo un "exceso de transparencia" o "falta de claridad" en una de los comunicados remitidos a los medios.

En una nota emitida el 23 de agosto, origen de la polémica, Justicia afirmó que se iba a contratar un bufete de abogados para defender "la soberanía e inmunidad jurisdiccional" de España en Bélgica, pero que "en ningún caso" para defender a Llarena por manifestaciones de carácter privado que se le atribuían en la demanda.

En ella, los procesados reprochan al juez unas declaraciones realizadas ante la prensa en un curso en Oviedo en las que, según los demandantes, Llarena demostró su parcialidad.

Delgado ha asegurado hoy que no se podía permitir que en Bélgica se utilizase una demanda civil en la que se atribuyen al magistrado unas manifestaciones privadas, pero que "están absolutamente imbricadas en el procedimiento, de manera que se cuestiona la soberanía de jurisdicción de España".

No obstante se ha mostrado convencida de que el problema no ha sido de transparencia o de comunicación, sino de que ha habido una "utilización absolutamente partidista" de datos que fueron sacados de contexto; y ha dejado claro que el Gobierno no se mueve por las reclamaciones de las asociaciones de jueces, sino por el interés general.

El Ministerio de Justicia, ha insistido, ha tratado esta cuestión "con absoluta responsabilidad, objetividad y visión de Estado porque hacía falta seriedad en una cuestión complicada y compleja".

Varios de los informes solicitados advertían de los riesgos de que España se personara ante el tribunal belga, ya que se podría interpretar como una renuncia a su inmunidad de jurisdicción, por lo que había que tomar la decisión procesal adecuada "absolutamente bien para no tener un solo pero en un tribunal internacional".

Delgado ha afirmado además que se ha actuado en "plena sintonía" con el Consejo General del Poder Judicial, que dio amparo a Llarena.

PP y Ciudadanos han reprochado a la ministra las "dudas" y "ambigüedades" en todo el proceso porque al señalar que no se iba a apoyar a Llarena en una cuestión privada se estaba contribuyendo a la estrategia de los abogados de los fugados.

Frente a la satisfacción de estos grupos por lo que consideran un cambio de criterio en el Ministerio, Unidos Podemos ha reprobado la actuación del Gobierno ante lo que consideran "una demanda puramente civil" que ha generado unos "costes desorbitados", ya que la provisión de fondos para contratar al bufete belga supera el medio millón de euros.

Pero la intervención más dura la ha protagonizado la representante de PDeCat, Lourdes Ciuró, quien ha acusado a Delgado de cambiar de opinión al "verse arrastrada por las presiones de la extrema derecha".

Y ha pedido un informe detallado sobre la contratación del bufete belga "ante la posibilidad de estar frente al pago de "una defensa privada por unos actos privados con el dinero de todos los contribuyentes".