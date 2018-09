Calviño destaca la rapidez en las explicaciones dadas por la ministra Montón

Madrid, 11 sep (EFE).- La ministra de Economía, Nadia Calviño, ha destacado hoy las rápidas explicaciones dadas por la titular de Sanidad, Carmen Montón, tras las informaciones sobre supuestas irregularidades en el máster que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos, aunque ha dicho no poder opinar porque no las había escuchado.

La ministra Montón está "dando explicaciones una vez más; ha sido muy rápida en salir a dar explicaciones. Yo no las he escuchado y no puedo opinar", ha señalado Calviño.

Durante su participación en un desayuno organizado por Fórum Europa, la ministra de Economía ha destacado la "labor absolutamente extraordinaria" que realiza Montón como ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

"Es impresionante ver la cantidad de iniciativas que ella está liderando y en las que está invirtiendo toda su energía", ha añadido.