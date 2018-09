Borrell prefiere no valorar si la ministra Carmen Montón debería dimitir

Estrasburgo , 11 sep .- El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, prefirió no valorar hoy el caso sobre las supuestas irregularidades en la obtención del máster de su compañera en el Gobierno de Pedro Sánchez, la titular de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, ni responder si debería dimitir.

"Este asunto no tiene nada que ver con la visita", dijo tras haberse reunido en Estrasburgo (Francia) con el secretario general del Consejo de Europa, Thorbjorn Jagland.

El ministro alegó que "seguro que en otros países ocurren todos los días casos particulares que llaman la atención de los medios de comunicación, como es lógico, pero que perturban la normal relación entre la autoridad visitada y su visitante".

Añadió que, por cortesía hacia Jagland, no iba a contestar, porque además "llevo veinticuatro horas encerrado aquí, tengo muy poca información, no podría decir nada más de lo que he leído en los periódicos y eso no aumentaría" su información.