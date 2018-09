Beltrán: "No me esperaba jugar todos los minutos"

A Coruña, 11 sep (EFE).- Fran Beltrán, centrocampista del Celta de Vigo, reconoció este martes que está "sorprendido" por haber disputado los tres primeros partidos de Liga como titular, en el que es su estreno en Primera División.

"No me esperaba jugar todos los minutos hasta ahora, tengo que seguir en esta dinámica y ver qué pasa en el resto de la temporada. Me siento cómodo jugando tanto de ocho como de seis. De ocho llego más arriba pero no es mi especialidad, prefiero estar en el medio, robar balones y distribuir el juego", apuntó el exfutbolista del Rayo Vallecano en rueda de prensa.

Beltrán, de 19 años, no escondió su admiración por su compañero Stanislav Lobotka: "Solo puedo tener palabras buenas para él. Jugar a su lado es más fácil porque tiene una calidad increíble. Ya he dicho varias veces que tengo clases particulares con él".

El centrocampista señaló que el "principal" objetivo del Celta en este curso 2018-19 es clasificarse para una competición europea, pero abogó por ir "partido a partido" pese a que el arranque liguero ha sido "muy bueno" tras sumar siete de nueve puntos posibles.

Beltrán también habló de la exclusión de Iago Aspas de la primera lista de Luis Enrique como seleccionador español y su posterior titularidad frente a Inglaterra en Wembley, tras ser llamado para sustituir al rojiblanco Diego Costa.

"Me sorprendió que no fuese de primeras con el Mundial que había hecho, que para mí había estado muy bien. Pero aquí es el entrenador el que elige y por suerte pudo ver que se equivocaba y eso es bueno para todos", comentó el jugador del Celta, a quien no le preocupa no haber sido citado por la sub21.

"Acabo de salir de la selección sub 19, es cierto que jugar en Primera te da más opciones de ir con la selección sub 21 pero ahora mismo no pienso en eso, en la sub 21 ya hay jugadores con mucha calidad que creo que están por delante", comentó.