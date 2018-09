Alex Moreno renueva con el Rayo Vallecano hasta 2021

Madrid, 11 sep (EFE).- Alex Moreno, lateral izquierdo barcelonés del Rayo Vallecano, ha renovado este martes con el club madrileño por dos temporadas más, hasta 2021.

Alex Moreno, de 25 años, llegó al Rayo en 2014 procedente del Mallorca. Tras una temporada en Primera en la que apenas contó para Paco Jémez, la 2015/2016 jugó cedido en el Elche.

En 2016 regresó al Rayo y la pasada temporada fue una pieza clave para Míchel para lograr el ascenso a Primera.

"Hoy es un gran día para mí a nivel profesional y personal. Hoy os anuncio mi renovación con el Rayo Vallecano para las próximas tres temporadas", dijo el jugador catalán en sus redes sociales.

"A nivel personal, estoy orgulloso de formar parte de este club, de su gran afición y de los valores que representa. Valores que desde niño mi familia me ha transmitido y con los que me identifico: humildad, esfuerzo y mucho trabajo. No hay mejor lugar para seguir evolucionando", comentó Moreno.