Zapater: Trabajar con la misma humildad es el camino a seguir

Zaragoza, 10 sep (EFE).- El capitán del Real Zaragoza, Alberto Zapater, ha declarado hoy, tras la goleada endosada al Real Oviedo (0-4) el pasado sábado en el Carlos Tartiere, que de deben seguir haciendo las cosas como hasta ahora y con la misma humildad porque ese es "el camino a seguir".

"Estamos capacitados para ganar cualquier partido y hacerlo en Oviedo supone seguir confiando en lo que estamos haciendo. Aunque hubiéramos perdido, el discurso debería ser el mismo porque esto es muy largo. No le doy más importancia al triunfo que la de tres puntos contra un rival importante", ha añadido.

El centrocampista ha analizado el hecho de que desde la pretemporada y los primeros partidos el equipo está haciendo bien las cosas y ha reiterado que es la línea a seguir. Igualmente ha advertido que no deben desviarse de ese camino y que también deben pensar que no han logrado "nada" porque la Liga no se detiene y son conocedores de la dificultad de la Segunda División.

El jugador de Ejea de los Caballeros (Zaragoza) opina que los halagos, por los buenos partidos que está haciendo el equipo, son positivos siempre y cuando el jugador los sepa llevar.

"Siempre es mejor que se hable bien pero sabemos que son tres puntos más y ya está. Cualquier equipo le puede ganar a cualquiera. Todos los partidos son muy complicados y seguramente en una jornada nadie adivinaría quién va a ganar y lo que hay que hacer es no pensar que porque le hayamos plantado cara a dos equipos que teóricamente estarán arriba como Las Palmas y Oviedo, somos superiores", ha apuntado.

Zapater ha señalado que hay personas que piensan que el halago debilita. Por contra, él opina que refuerza el trabajo que se hace y que tenga un sentido el resultado. Igualmente piensa que lo importante en el fútbol es "el día a día" y que no existe el pasado sino "el hoy y el mañana".

El jugador del Real Zaragoza cree que el equipo cuenta esta temporada con una plantilla muy amplia y que durante el año todos van a aportar cosas, además de tener una variedad táctica que da soluciones en determinados momentos de los encuentros.

Con respecto al partido de Copa del Rey del próximo miércoles en el que el conjunto maño tendrá como rival al Deportivo de La Coruña en el estadio de La Romareda ha destacado que el equipo gallego es un rival "potente" y que toda la plantilla sabe la importancia que tiene la copa en Zaragoza, así que saldrán a ganar.