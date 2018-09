Unzue:"No hay aún diferencias ni un líder claro"

Suances , 10 sep .- Eusebio Unzue, director del Movistar, considera que ni en la Vuelta ni en su equipo "hay aún un líder claro", ya que la general está muy ajustada tras el tríptico de montaña asturleonés y "no hay diferencias".

"La Vuelta aún no tiene un claro líder porque no me han aclarado quién debe ser. Hay 7 corredores igualados. Ayer en la etapa más dura, del segundo al séptimo hubo 6 segundos. Venimos de dos llegadas en alto, de una semana durísima y no se ha aclarado nada. Hay igualdad", declaró.

Para Unzue el debate sobre el liderato en el equipo español aún está pendiente de lo que dictamine la carretera, ya que la igualdad entre Valverde y Quintana en la general es total, separados por 7 segundos.

"Para nosotros no se trata de saber quién es el líder, es que no hay diferencias, y tener dos bazas supone trabajar un poco más, pero pronto se sabrá. Quedan 6 días y cuatro son exámenes finales: la crono, el Monte Oiz y las dos de Andorra. Habrá emoción hasta el último momento. No hay ni diferencias ni un líder claro".

"Tanto Valverde como Quintana tienen opciones. En los Lagos se defendieron uno al otro, cerrando los huecos, y a la vez debían vigilar a los otros atendiendo a cualquier detalle. La tercera semana empieza con una crono importante, y hasta Madrid puede haber sorpresas", analizó Unzue.

Ante la contrarreloj de este martes, Unzue considera que Valverde es el favorito entre los favoritos al título.

"Sí, Alejandro es el favorito para la crono, de todos los candidatos es el que mejores cronos hace, pero tampoco es Indurain. Hay que hacer diferencias y es una buena oportunidad".