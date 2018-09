Sastre: Cerrar partidos en defensa debe ser una seña de identidad

Valencia, 10 sep (EFE).- Joan Sastre, escolta del Valencia Basket, explicó que tener la capacidad de sentenciar los encuentros desde la defensa, como hicieron en el último partido de pretemporada ante el Movistar Estudiantes, debe ser una de las señas de identidad del equipo esta campaña.

"Creo que cerrar los partidos desde la defensa debe ser una de nuestras señas de identidad. En el ataque no siempre vas a estar acertado y la defensa es una cosa de trabajo que eso siempre se puede poner. De momento, en los dos partidos que llevamos esta pretemporada lo estamos consiguiendo", explicó en declaraciones facilitadas por el club.

Sastre dijo que aunque hayan ganado sus dos primeros encuentros de preparación "ahora mismo en pretemporada los resultados son lo de menos". "Lo que importa son las sensaciones, saber lo que hacemos mal y poder corregirlo en las máximas sesiones de entrenamiento posibles".

"Debemos mejorar poco a poco y llegar lo mejor posible al inicio de la Liga Endesa en Málaga", añadió.

El encuentro ante el equipo madrileño se disputó en Inca, en la cancha del club en el que se formó y a la que aún no había vuelto a disputar ningún partido. El balear reconoció que supuso una emoción para él jugar ante la afición "que me vio crecer, que me vio debutar en esta pista hace ya unos cuantos años".

"Siempre es emotivo volver aquí a casa. Hace ya tiempo, en 2009, que me fui y no había vuelto a jugar aquí", explicó.

Sastre se ha incorporado a la disciplina de la selección absoluta para disputar dos partidos de la fase de clasificación para el Mundial y dijo hacerlo "con muchas ganas".

"El año pasado no pude ir a ninguna ventana y la verdad que es que voy con mucha ilusión y muchas ganas de cerrar la clasificación para la Copa del Mundo de este verano", concluyó.