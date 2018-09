Salvini celebra resultados de la ultraderecha en Suecia

Roma, 10 sep (EFE).- El ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini, celebró los resultados obtenidos por el ultraderechista Demócratas de Suecia (SD), que quedó el tercero en las elecciones legislativas de este domingo en el país nórdico, y los atribuyó al auge de la inmigración.

"Suecia, patria del multiculturalismo y modelo de la izquierda, después de años de inmigración salvaje ha decidido finalmente cambiar", escribió Salvini en su cuenta de Facebook.

"Ahora también allí dicen no a esta Europa de burócratas y especuladores, no a los clandestinos, no al extremismo islámico",añadió el también vicepresidente del Gobierno y líder de la ultraderechista Liga.

En opinión de Salvini, "la fuerte afirmación de Jimmie Akesson (líder de SD) es el enésimo aviso de desahucio para los socialistas: en mayo, en las elecciones europeas, completaremos este cambio fundado en los valores del trabajo, la seguridad y la familia".

El ministro criticó, además, que "toda la prensa italiana hable de extrema derecha para definir a quienes quieren controlar la inmigración".

Según el recuento provisional de la Autoridad Electoral en Suecia, Demócratas de Suecia habría quedado en tercer lugar con el 17,6 % de los votos, lo que le otorgaría un papel decisivo para la formación de Gobierno ante el empate de la izquierda y el centroderecha en los comicios.

Salvini, por su parte, en los tres meses que lleva en el poder el Gobierno de coalición entre la Liga y los antisistema del Movimiento 5 Estrellas (M5E) se ha convertido en la cara más visible en Europa contra la inmigración y ha aplicado fuertes medidas para impedir el desembarco de ilegales en Italia, además de exigir a los socios comunitarios que se repartan las cargas.