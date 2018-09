Roig Negueroles: Sensaciones son buenas pese a tener solo un punto de nueve

Vila-real , 10 sep .- El consejero delegado del Villarreal, Fernando Roig Negueroles, dijo este lunes que considera que las sensaciones del equipo son buenas a pesar de que el conjunto de Javi Calleja solo haya sumado un punto de los nueve que se han disputado.

"Nos fastidia tener un punto de nueve, es muy poco bagaje. Aunque creo que menos la segunda parte de Girona el equipo ha dado un buen nivel y buenas sensaciones. El día de la Real hicimos muy buen partido pero nos castigaron mucho los errores individuales. En Sevilla hicimos un partido serio, me gustó", dijo en ese sentido.

"Sabemos que hacemos cosas que debemos mejorar, no todo es mala suerte, por lo que debemos trabajar más y recuperar a jugadores lesionados y corregir los errores que hayamos cometido. Pese a los resultados, las sensaciones no son malas, ni mucho menos", añadió en rueda de prensa Fernando Roig.

Además, también comentó no existen dudas con respecto al sistema de juego y reiteró su convencimiento de que merecían más puntos de los que llevan por haber jugado "a buen nivel" gran parte de los partidos disputados.

Otro de los temas abordados por Roig fue la salida de Dennis Cheryshev al Valencia. "Es un jugador que es nuestro, que está cedido y que ha hecho un gran Mundial, pero por la idea de juego parecía mejor buscar una salida y un lugar en el que pueda estar mejor. Llegó la opción del Valencia, lo valoramos entre todas las partes y nos pareció que debíamos aceptarla", comentó.

Respecto a si la marcha al Valencia suponía reforzar a un rival por la zona alta de la clasificación, Fernando Roig indicó que no lo ve así. "Era una buena opción y somos profesionales, si se puede hacer y es bueno para todos se hace", manifestó.

"Nosotros no nos movemos ni por fobias, ni manías, ni nada de eso. Pensamos en nuestro club, en sus jugadores y en lo que es bueno o no. Está vez llegó esta alternativa y pensamos que en ese momento se podía aceptar", añadió sobre Cheryshev.

Además, reconoció que tuvieron otras ofertas por el jugador ruso, sobre todo tras su Mundial, pero explicó que "el jugador no quería salir a cualquier sitio" y considera que siempre se debe respetar la opinión del jugador y no se le puede obligar a ir a dónde no quiere.

De la marcha de Samu Castillejo comentó que "sinceramente, no entraba en los planes que saliera, pero llegó una oferta interesante y que nos permitía contar con Carlos Bacca y al final la aceptamos, aunque la idea no era que saliera esta campaña".

Asimismo, desveló que tuvieron una oferta de última hora del Zenit por Víctor Ruiz pero la rechazaron "desde el primer momento", ya que no querían dar salida a un jugador como él a esas alturas al no poder encontrar un sustituto de garantías.

Roig reconoció que están cerca del tope salarial. "Lo hemos apurado bastante, pero estamos dentro de lo que toca. Estamos bien económicamente, es cuestión de hacer las cosas que se pueden hacer y estar dentro de un control", señaló antes de agregar que "a partir de ahí debemos competir bien y lograr buenas clasificaciones para ganar más dinero y poder crecer más".

Del dinero invertido esta temporada, Roig Negueroles destacó que han reunido una delantera "muy competitiva" que deberá ayudar al equipo a marcar muchos goles.

"Destinamos todos los recursos que se ingresan a potenciar el club y el equipo, invertimos casi todo, pero hay mas gastos que fichajes y sueldos. Son muchas más cosas en las que se invierte y debemos gastar el dinero, pero estamos equilibrados y compensados como cada año", indicó.

"Todo es mejorable, pero cuadrando números y gasto creo que tenemos un buen equipo. Creo que en defensa solo ha habido una baja y el resto son incorporaciones, en el centro del campo hemos perdido a Rodri, ha venido Cáseres y se puede sumar Bruno. Mientras que arriba hemos hecho un gran esfuerzo para contar con una buena delantera", comentó.