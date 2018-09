Rakitic: "No se puede elegir mejor rival para mi partido número cien"

Elche , 10 sep .- Iván Rakitic, centrocampista de la selección de Croacia, afirmó este lunes que no se puede elegir mejor rival que España para disputar su partido centenario con el combinado balcánico.

"No me lo puedo creer. Estoy feliz y orgulloso de haber alcanzado esta cifra. No se puede elegir mejor rival que España para este partido", indicó el jugador, quien deseó lograr la victoria para que la celebración pueda ser total.

El futbolista del Barcelona tuvo palabras de elogio para Luis Enrique Martínez, seleccionador español, al que calificó como uno de los técnicos "más completos del mundo".

"Felicito a la federación española por conseguir este entrenador. Vi que ante Inglaterra hizo muchas codas que hicimos en el Barcelona. Le deseo lo mejor, pero ante Inglaterra, no ante nosotros", añadió.

Rakitic opinó que Leo Messi es el mejor "jugador del mundo y de la historia", aunque matizó que este año el mejor ha sido su compatriota Luka Modric, por lo que confió en que sea reconocido con los galardones que así lo acreditan.

"Luka merece todo. Todos nosotros en Croacia nos alegramos con él porque es un premio para todo el país. Me sorprendería si no ganara este año algún premio más", argumentó Rakitic, quien tuvo palabras de elogio para su compañero de equipo y rival mañana Sergio Busquets.

"Es el mejor pivote del mundo. Es un placer jugar a su lado, pero no se puede comparar con Modric porque son diferentes. Son de los mejores y soy un privilegiado de poder jugar con ambos", añadió.

El jugador también tuvo palabras de elogio para la nueva competición de la Liga de Naciones, ya que indicó que permite a Croacia disputar partidos de gran nivel, si bien matizó que para él cualquier partido con su selección es importante "porque jugar para tu país es lo más grande que hay".

Rakitic concedió a España el papel de favorita y restó importancia al dato de que Croacia este por encima en la clasificación de la FIFA. "No tiene nada que ver. Que cayera en octavos en el Mundial fue una sorpresa para todos", dijo.

Por último, el centrocampista afirmó que Croacia acusará más que España las bajas que ha sufrido de varios jugadores tras el Mundial, ya que considera que el fútbol español tiene más futbolistas para elegir que su país.

"Para nosotros el golpe es más fuerte que para otros países con más posibilidades como España, que puede sacar 200 jugadores. Esperamos hacerlo de la mejor forma posible, pero será complicado", sentenció.