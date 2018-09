Mondelo: "Nuestra intensidad mete miedo en los corazones de las rivales"

Madrid, 10 sep (EFE).- Lucas Mondelo, entrenador de la selección femenina de baloncesto, no dudó en señalar en un acto que marca el inicio del esprint final de la preparación para el Mundial (Tenerife 22-30 de septiembre) que "la intensidad del equipo mete miedo en los corazones de las rivales".

Y es que por unas razones o por otras, España está haciendo la preparación enfrentándose a los equipos con los que se medirá en la primera fase del Mundial.

"Hay muchas teorías al respecto y unas veces va bien y otras no tanto. No es la primera vez que hacemos la preparación contra equipos contra los que luego nos vamos a enfrentar en la competición. Quizá enfrentarnos tres veces con Japón es demasiado, pero los dos que jugamos en julio fue por necesidad porque no había otros rivales y luego casualidad porque nos han tocado en el sorteo todos los equipos que ya nos habían dicho si a la preparación", dijo a EFE Mondelo.

"A nosotros nos va bien, primero porque somos un equipo de intensidad alta que mete miedo en los corazones del rival. Japón, siempre digo que hay que jugar contra ellas para saber lo que son, más que verlas en vídeo. Además somos un equipo que aprendemos del rival, es como si cogiéramos anticuerpos. De los problemas que nos ponen extraemos enseñanzas y las jugadoras son muy listas y en el siguiente partido somos mejores", explicó.

De todas maneras, todos los equipos esconden cosas antes de la competición oficial.

"Hay una cosa que no se puede ocultar, los 'tics' de las jugadoras y el concepto de juego: que buscan, que quieren y que hacen y eso nosotros lo absorbemos bien y aprendemos para el siguiente partido", apuntó a EFE el seleccionador.

En la preparación están las luces de los resultados de la preparación y las sombras de no haber podido todavía contar con todas las jugadoras por culpa de las lesiones.

"Estamos trabajando con un plan A y un plan B, dependiendo de cómo acabe siendo el doce definitivo, porque ahora mismo no lo sabemos por dos razones, porque hay una competencia muy fuerte en algún puesto, y eso es bueno, y porque hay algunas jugadoras tocadas y hay que ver cómo evolucionan, pero la preparación va bien, no por los resultados sino por la puesta en escena del equipo, la intensidad y los terceros cuartos que estamos haciendo", subrayó Mondelo.

Alba Torrens es una de las mejores jugadoras de la selección y todavía no ha podido estar en pista con sus compañeras.

"La medicina no es una ciencia exacta, pero si tuviera que apostar lo haría todo a favor de que va a estar con nosotros Alba y en las mejores condiciones posibles. Tiene ganas y está trabajando. También está con problemas Silvia Domínguez, que tardará un poco más, pero soy optimista y creo que estará y luego alguna más que esta tocada, pero cuidándolas, llegaremos", finalizó Lucas Mondelo.