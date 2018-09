Mola: La idea de ir a por los 5 títulos de Javi aún me parece lejana

Madrid, 10 sep (EFE).- Doble campeón del mundo de triatlón -los dos años pasados-, el español Mario Mola está a un paso de capturar su tercer Mundial, algo que se producirá, salvo descalabro, este fin de semana en Gold Coast (Australia), sede de la Gran Final del certamen. Donde le valdría acabar decimocuarto para festejar un nuevo título intercontinental para España.

En una entrevista telefónica con la Agencia EFE desde Australia, adonde se desplazó tras celebrar en Montreal (Canadá) su cuarta victoria de la temporada, el campeón mallorquín explica cómo afronta la última prueba del año y qué tal evoluciona su novia, la también triatleta olímpica Carolina Routier, que en abril sufrió un grave accidente al ser arrollada por un coche cuando se entrenaba en bici.

Pregunta: ¿Qué tal ha ido la concentración en Australia después de su última victoria, en Montreal?

Respuesta: Las dos semanas han ido bien, han pasado rápido. El tiempo, más o menos nos ha respetado; y por otro lado, aunque salir en bici en Australia siempre es complicado, lo hemos podido hacer. La mayor parte del trabajo ya quedó hecho, antes de Montreal, en la concentración de Flagstaff, en Arizona (EEUU). Así que ahora hay que estar frescos; sí que a punto, pero sin habernos pasado.

P: ¿Cómo se encuentra?

R: Realmente me encuentro bien; con ganas de que pasen estos días de 'impás'. Con ganas de competir. Y con ganas de competir bien.

P: Dijo que quedaba prepararse bien y hacer la carrera más inteligente posible en Gold Coast. Le vale ser decimocuarto. ¿Irá controlando esa posibilidad; o, si puede, intentara ganar también la prueba?

R: Mi objetivo principal, es, por supuesto, mantener el primer puesto en la general y ganar el título. Al final está claro que quiero hacer una buena carrera, porque no es lo mismo ganar un campeonato con una buena sensación y habiendo competido bien, que hacerlo sin haber hecho una buena carrera.

Pero, a pesar de que intentaré correr de la manera más inteligente posible, para poder luchar por el campeonato; y que estoy en la mejor situación posible de los últimos años para poder mantener el título, pero sí que me gustaría ser competitivo y luchar por los puestos de cabeza.

P: Si el australiano Jake Birtwhiste gana, a usted le vale ser decimocuarto. Sólo un auténtico descalabro evitará su tercer título. ¿Qué siente? ¿Qué pasa por su cabeza?

R: Si te soy sincero, la verdad es que no pienso si me vale un diez o un catorce o un 18 en función de cómo compitan mis dos más directos rivales por el título, que son Jake y (el francés) Vincent (Luis), que son mis compañeros de entrenamiento.

Mi objetivo es luchar por hacer la mejor carrera posible. Y una vez que la carrera tome forma, a mediados de la bici, decidiré qué posición tomar y cómo afrontarla. Pero, de salida, no pienso en defender un puesto, sino en luchar por cada posición. Y estar lo más adelante posible.

P: Con tres Mundiales sólo le superarían ya (el británico) Simon Lessing (con cuatro) y Javi Gómez Noya (único pentacampeón de la historia). ¿Se ve ganando cinco o seis Mundiales?

R: Para mí ya fue una sorpresa ganar un primer Mundial; realmente especial conseguir un segundo campeonato el año pasado; y ojalá pueda conseguir un tercer título que no hubiera imaginado años atrás. Es verdad que los últimos años han ido muy bien. Pero, a día de hoy, no pienso en superar a ninguno de los dos.

A Lessing no lo vi competir, porque lo hizo hace bastantes años. Pero la idea de ir a por los cinco títulos de Javi aún me parece lejana. Tengo que ir carrera a carrera, año a año. Lo que ha hecho Javi, ya no sólo en campeonatos del mundo ITU (federación internacional), sino en otras disciplinas, está al alcance de muy pocos, si no sólo de él.

Así que con los pies en el suelo, con mucho respeto a lo que han hecho ellos y por supuesto contento de estar en condiciones de luchar por un tercer título, algo que hubiera firmado años atrás. P: Supongo que su gran objetivo serán los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. ¿A partir de qué momento serán prioridad esos Juegos?

R: Pienso que mi prioridad tiene que ser mejorar cada año, aprovechar cada carrera para aprender y mejorar, e ir ganando en consistencia. Soy consciente de que siempre hay que mejorar; y en otros Juegos me quedé sin opción de luchar por las medallas debido a que estaba lejos en la natación. En eso, sobre todo, es en lo que tengo que seguir mejorando, en relación a los mejores nadadores.

Hay muchas carreras por delante en las que voy a tener que centrarme y que voy a preparar lo mejor posible, antes de los Juegos. Y a pesar de que Tokio siempre está ahí, en la cabeza, porque es inevitable, hay mucho trabajo por hacer hasta entonces; y tampoco voy a volverme loco pensando en esa prueba.

P: ¿Qué plan tiene, los días que quedan de aquí a la Gran Final?

R: Los días previos a la carrera son de aburrirse. Obviamente, de entrenar; pero de entrenar mucho menos de lo habitual. Eso significa que tienes la tentación de dar paseos, de dar vueltas; pero la idea es la de descansar, estar lo más relajados posibles y aprovechar las últimas sesiones para hacer mucho menos volumen, algo de intensidad para mantener el cuerpo en activo. Y poco más hasta el día de la carrera.

P: Su novia, Carolina Routier, también triatleta olímpica, sufrió un grave accidente (fue arrollada por un coche) mientras rodaba en bicicleta, en Banyoles (Girona). ¿Qué tal está Carol?

R: La verdad es que ver a Carol mejorando cada día es una motivación muy grande. Ya hubiéramos firmado todos, creo, después del accidente, tenerla aquí, como la tengo, a mi lado. Y, además, verla nadando, salir en bici... empezando, poco a poco, a correr...

Algo así no se lo deseas a nadie y es un palo tremendo, pero por cómo lo ha llevado ella ha sido un ejemplo; y, lo dicho, una motivación más para seguir haciendo las cosas bien y a no desaprovechar ninguna oportunidad.