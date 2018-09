Jack Ma da paso a un lado y anuncia su retirada de la presidencia de Alibaba

Shanghái , 10 sep .- El fundador del Grupo Alibaba, Jack Ma, anunció hoy que dentro de un año dejará la presidencia de la compañía para entregar el liderazgo a las nuevas generaciones, como parte de un sistema de sucesión no personalista por el que apuesta el gigante chino del comercio electrónico.

"Debido a los límites físicos en la capacidad y la energía de uno, nadie puede asumir las responsabilidades de presidente y CEO para siempre", por lo que hay que permitir que las personas "más jóvenes y con más talento" asuman el liderazgo, escribió el magnate en una carta publicada este lunes.

Aunque ya avanzó la noticia en una entrevista al diario estadounidense New York Times hace dos días, Ma ha decidido hacer oficial este anuncio en una fecha simbólica, el día de su 54 cumpleaños y cuando en China se celebra precisamente el día del maestro, su profesión original.

Ma dejará la empresa en manos del actual director ejecutivo, Daniel Zhang, de 46 años, quien tomará posesión de su cargo justo dentro de un año (el 19 de septiembre de 2019), y será miembro de la junta directiva del Grupo Alibaba hasta su junta general anual de accionistas en 2020. A partir de entonces, apuntó, volverá a dirigir sus energías hacia la educación.

Zhang, destacó Ma, ha estado en el grupo durante 11 años y desde que en 2013 asumió como director ejecutivo ha demostrado "su excelente talento, perspicacia para los negocios y un liderazgo decidido".

"Su mente analítica no tiene paralelo, aprecia nuestra misión y visión, acepta la responsabilidad con pasión y tiene las agallas para innovar y probar modelos comerciales creativos", apuntó Ma, quien aseguró que pese a que él dejó de ser CEO en 2013 "la compañía ha funcionado sin problemas durante cinco años".

El relevo es parte de un plan de sucesiones en el que la compañía (que protagonizó en 2014 la mayor salida a bolsa de la historia en Wall Street) lleva diez años trabajando ante la certeza de que "la única forma de resolver el problema de la sucesión del liderazgo corporativo" es desarrollar un sistema de gobierno basado en la creación y sucesión de talento.

Jack Ma, cuyo nombre chino es Ma Yun, fundó Alibaba a finales del milenio pasado y en menos de dos décadas ha logrado convertir a la compañía en una de las firmas más conocidas internacionalmente y más prestigiosas de China, donde ha revolucionado la forma en que los chinos compran y venden.

Según la revista Forbes, Ma es la tercera persona más rica de China con un patrimonio neto de 36.600 millones de dólares y ocupa el lugar 21 en la lista de las personas más poderosas del mundo.

Sobre su futuro, Ma aseguró que todavía tiene "muchos sueños que perseguir". "Los que me conocen saben que no me gusta quedarme sin hacer nada. Planeo continuar mi papel como socio fundador en Alibaba Partnership y contribuir al trabajo de la asociación", dijo.

Ma es socio de Alibaba Partnership, que actualmente está compuesta por 36 socios que tienen derecho a designar a la mayoría de los directores para el consejo de administración de la compañía.

"La única cosa que puedo prometer a todos es esta: Alibaba nunca fue sobre Jack Ma, pero Jack Ma siempre pertenecerá a Alibaba", manifestó el multimillonario, quien también comentó que quiere volver a la educación.

"El mundo es grande y todavía soy joven, así que quiero probar cosas nuevas, porque ¿qué pasa si no se pueden realizar nuevos sueños?", preguntó Ma, una figura muy querida en China y conocido por sus histriónicos discursos inspiradores, por su sentido del humor y por ser un fanático del tai chi.

Su pasión por este arte marcial milenario que practica hace décadas vivió el año pasado un momento cumbre, cuando interpretó en el cine a un maestro de tai chi.

La retirada de Jack Ma es la primera de una generación de empresarios chinos que han hecho fortuna utilizando la red como herramienta y es una decisión inusual, pues muchos magnates de China permanecen en sus puestos durante décadas.

Se da la paradoja de que el anuncio de retirada se produce en un momento oscuro para uno de sus máximos rivales, el fundador del otro gran gigante de la venta por internet, JD, Liu Qiangdong, quien está siendo investigado en Estados Unidos por una presunta violación.