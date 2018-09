Buffon, Courtois, De Gea, Keylor y Ter Stegen nominados a mejor portero

Madrid, 10 sep (EFE).- El italiano Gianluigi Buffon, el belga Thibaut Courtois, el español David de Gea, el costarricense Keylor Navas y el alemán Marc André Ter Stegen son los candidatos a mejor portero del once mundial de la FIFA y FIFPro, el sindicato de los futbolistas profesionales.

La Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPro) anuncia este lunes la relación de 55 jugadores (5 porteros, 20 defensas, 15 centrocampistas y 15 delanteros) candidatos a entrar en el once mundial, elegidos en votación por 25.000 futbolistas de 65 países.

Los cinco porteros que han recibido más votos han sido Buffon; que la temporada pasada jugó en el Juventus y en la actual está en el PSG, Courtois; que perteneció al Chelsea y ya ha debutado con el Real Madrid, De Gea (Manchester United), Keylor Navas (Real Madrid) y Ter Stegen (Barcelona), que entra por primera vez en la lista de candidatos.

Destaca la ausencia de Manuel Neuer (Bayern Múnich), el meta titular de Alemania en el Mundial en detrimento de Ter Stegen, y del eslovaco Jan Oblak, campeón de la Liga Europa con el Atlético de Madrid y el guardameta menos goleado de la Liga española.

El once ideal se anunciará el próximo 24 de septiembre, en Londres, durante la Gala de los Premios The Best, que entrega la FIFA a los mejores jugadores del Año.