Borrell agradece a Tajani su apoyo a la Constitución española

Estrasburgo , 10 sep .- El ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, agradeció hoy al presidente del Parlamento Europeo (PE), Antonio Tajani, su apoyo a la Constitución española, tras reunirse con el político en la primera jornada de un viaje de tres días a Estrasburgo, sede de la Eurocámara.

"Esta tarde me he reunido con el actual presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani. Hemos hablado del futuro de la Unión Europea y le he expresado mi agradecimiento por su apoyo explícito a la Constitución española", escribió Borrell en Twitter.

En el marco de la crisis independentista catalana, Tajani resaltó en repetidas ocasiones la necesidad de respetar la Carta Magna.

Así, en la cumbre informal de líderes de los Veintiocho celebrada el 29 de septiembre del año pasado en Tallin (Estonia), el excomisario europeo indicó que "hay que respetar las reglas y la Constitución española y después empezar un diálogo" sobre Cataluña.

Este lunes, Borrell también mantuvo una reunión con el vicepresidente primero de la Comisión Europea, Frans Timmermans, tras la cual el ministro aseguró que "está más vigente que nunca" la "firme defensa del Estado de derecho" realizada por el holandés en un discurso pronunciado ante el Parlamento Europeo tras el referendo independentista del 1 de octubre.

En el texto, el neerlandés declaró que tras la II Guerra Mundial, el fin de las dictaduras española, portuguesa y griega y tras la caída del muro de Berlín, las sociedades europeas se han basado en la democracia, el respeto del Estado de derecho y los derechos humanos.

Hoy Borrell mantuvo, además, un encuentro con el comisario europeo de Acción por el Clima y la Energía, el español Miguel Arias Cañete.

El actual jefe de la diplomacia española fue presidente de la Eurocámara entre 2004 y 2007.

"Me alegra mucho volver al Parlamento Europeo para una visita de tres días. Tuve el honor de presidir esta institución clave para el futuro de la UE entre 2004 y 2007. Expectante ante el debate sobre el estado de la Unión que se celebra el miércoles", dijo Borrell en la citada red social.