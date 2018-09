Los bajistas de DIA redoblan su apuesta a la espera de una posible opa

Madrid, 10 sep (EFE).- Dos semanas después de los cambios en la cúpula de DIA, el valor se hunde en Bolsa, los bajistas redoblan su apuesta y los analistas consideran cada vez más probable que el accionista mayoritario de la empresa lance una opa.

El magnate ruso Mijaíl Fridman ya controla el 25 % de la compañía a través del Fondo Letterone y el pasado mes de abril consiguió representación en el consejo de administración con el nombramiento de Stephan Ducharme y Kark Heinz Holland como consejeros.

EL precio que pagó -6 euros por acción- está muy lejos del valor de cotización actual de la compañía, que el pasado viernes encadenó ocho jornadas de retrocesos y volvió a marcar un mínimo histórico al caer hasta los 1,8240 euros durante la jornada.

Según el director de Inversiones de ATL Capital, Ignacio Cantos, si Fridman ve potencial a la empresa y no cree que se haya equivocado, parece razonable que quiera hacerse con el resto de la compañía por el precio que pagó por adquirir el 25 %, una decisión que podría ir acompañada de su salida de Bolsa.

"Cuando tu principal competidor no cotiza y tú sí lo haces, normalmente tienes un problema. Las empresas que no cotizan pueden hacer estrategias a más largo plazo que una cotizada, que tiene que presentar resultados cada tres meses. Tienen que tener en cuenta el corto plazo y no sólo pueden mirar el corto plazo", asegura Cantos.

La capitalización actual del grupo de distribución español es de 1.183 millones de euros y, desde enero, ha sido la que más ha retrocedido en ganancias, con una caída del 56,8 %.

Desde ATL Capital, consideran "complicado" que el valor de la acción se recupere antes de la posible opa, ya que el flujo de noticias sobre la compañía va a continuar siendo negativo.

El valor está especialmente presionado por las posiciones cortas, lo que aumenta su volatilidad. Actualmente se sitúan en el 21,53 %, la cifra más alta en lo que va de año, según el informe difundido la semana pasada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Entre los bajistas -inversores que apuestan por la caída de la acción en Bolsa- el que más porcentaje ostenta es el fondo AQR Capital Management (1,93 %), seguido de Darsana Capital Partners (1,92 %), Capital Fund Management (1,41 %), y WorldQuant (1,4 %).

"La opa nos parece un escenario cada vez más probable, aunque lo descartamos a corto plazo", subraya Ana Gómez, analista de Renta 4.

De producirse finalmente una opa, los expertos apuntan a enero como fecha clave. Según la Ley de Opas, de anunciarse ahora tendría que hacerse a un precio superior al más elevado que Letterone hubiera pagado los 12 meses anteriores, y podría estar en torno a los 4-5 euros por acción.

Sin embargo, de no haber operaciones durante los 12 meses anteriores -lo que nos situaría ya en enero- la oferta tendría que hacerse como mínimo a la cotización media ponderada de los seis meses anteriores, algo que favorecería a Fridman.

Desde GVC Gaesco Beka creen que habrá que esperar a la presentación del plan estratégico en octubre para despejar dudas.

Para el director general de Análisis de GVC Gaesco Beka, Victor Peiro, otra de las salidas posibles para una empresa de un sector tan presionado en ventas y márgenes como el de la distribución es la consolidación, una opción que no ven incompatible con una opa.

"Querrá tener más control precisamente para hacer cosas, como fusiones o reposicionamiento de la estrategia del grupo en otros países, y para eso preferiría tener la mayoría", sostiene.

En este sentido, Peiro apunta a la necesidad de una reestructuración o una mejora en Brasil o Argentina, un país muy afectado por un problema de divisas y por la caída de las ventas que ha venido aparejada a la alta inflación.

El pasado mes de agosto, el grupo DIA cerró el traspaso del 100 % de su negocio en China al grupo Suning, lo que ha supuesto su salida del mercado asiático tras acumular cerca de 60 millones de euros en pérdidas en los últimos dos años.