Azucena Díaz se apunta al primer Medio Maratón de Maputo

Madrid, 10 sep (EFE).- Azucena Díaz, tres veces campeona de España de medio maratón, participará el próximo sábado en la primera carrera que sobre esta distancia se disputará en Maputo (Mozambique), la ciudad natal de la legendaria ochocentista María Mutola.

La madrileña, que se entrena bajo la dirección de David López Capapé, es la actual campeona de España de 10 km en ruta y tiene marcas personales de 1h12:08 en medio maratón y 2h3031 en maratón.

La primera edición del Barclays Medio Maratón de Maputo está organizada por el exatleta portugués Domingos Castro, subcampeón mundial de 5.000 metros en Roma'87 (tras el marroquí Said Aouita) y famoso en España por su asidua presencia en el cross, especialmente en el de Fuensalida, localidad toledana que le tiene dedicada una calle.

"Voy a vivir una experiencia más. No tengo beca de la Federación Española, no me la dio por el bronce por equipos en la Copa de Europa de maratón, y necesito ganarme la vida. Voy sola, con un fijo de salida, así que, como no había carreras, acepté esta", declaró a EFE Azucena Díaz, que apenas ha comenzado los entrenamientos para la nueva temporada.

La madrileña correrá en Maputo "sin ninguna presión y sin expectativas de marcas", aprovechando la base adquirida. "Entrenamiento de cardio tengo de sobra, y me apetece conocer Maputo. Son experiencias muy gratificantes que no vives en otros países", explicó.

La nueva carrera mozambiqueña contará con un gran elenco de atletas africanos: El eritreo Nguse Omlosom, con una mejor marca de 59:36; el ugandés Solomon Mutai, el tanzano Fabiano Nelson, el sudafricano Emanuel Mosiako y el keniano Moses Kibet, entre otros.

Junto a Azucena Díaz estarán la burundesa Nahimana Cavaline,la etíope Berha Afera y la keniana Margaret Agar, informó a EFE Santiago Merchán, colaborador de Domingos Castro.

Azucena Díaz, del club Bilbao Atletismo, corrió el maratón de los Juegos de Río 2016 (terminó trigésima cuarta) y se clasificó en el puesto 23 del Mundial de Medio Maratón de 2012. En los recientes Europeos de Berlín obtuvo la medalla de bronce con el equipo español de maratón.