Pinot: "Tenía dos etapas marcadas, esta y la de Andorra"

Lagos de Covadonga , 9 sep .- El francés Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) desveló tras su triunfo este domingo en la etapa con final en Lagos de Covadonga que "tenía dos etapas marcadas" en esta Vuelta a España para intentar lograr la victoria, "esta y al de Andorra", la penúltima y decisiva de la carrera.

Pinot aseguró que llega "a la tercera semana" de la Vuelta sin presión" y que ganar hoy "le permite seguir progresando con tranquilidad" de cara a una semana en la que aseguró que va "a intentar" tanto "ganar de nuevo en las tres llegadas en alto que quedan (Balcón de Bizkaia, La Rabassa y Coll de La Gallina).

"Mi objetivo era ganar una etapa. Ahora quedan tres llegadas en alto y en las tres voy a intentar ganar. Me gusta la última de Andorra, que puede ser mítica" con sus seis puertos (entre ellos uno Especial y tres de Primera) y 3.280 de desnivel acumulado en solo 97,3 kms.

Tampoco descartó el podio en Madrid. "Voy a luchar hasta Madrid cada día. Voy a intentarlo. Si acabo tercero bien pero si acabo quinto también bien", avanzó, desvelando también que no quiere desgastarse del todo en la Vuelta, sino llegar con fuerzas a una parte final del calendario, que incluye el Mundial de Insbruck. Una carrera este año para escaladores como él.

"La Vuelta es muy exigente y mi plan para después de ella es descansar e intentar mantener el estado de forma de cara a las últimas carreras del calendario, entre las que está el Mundial", explicó.

Pinot, que ya es séptimo en la general, no lamenta los cerca de dos minutos que perdió en la etapa de los abanicos con final en San Javier porque cree que sin esa pérdida de tiempo igual no hubiese ganado hoy. "No me arrepiento de nada porque sin ese corte igual no hubiese ganado", dijo.

El francés, por otro lado, se mostró contento por estar: "corriendo sereno y confiado" en sus "posibilidades", una vez que la Vuelta "ha llegado al Norte, donde la etapas van más" con sus características".