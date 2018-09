Natxo: "Me fijo en el fútbol, en el juego, y en eso hemos sido superiores"

A Coruña, 9 sep (EFE).- Natxo González, entrenador del RC Deportivo, rehuyó la polémica en la rueda de prensa que ofreció a la conclusión del partido con el Sporting de Gijón, un choque que su equipo se llevó en la prolongación (1-0).

Después de que su homólogo en el conjunto asturiano, Rubén Baraja, hubiera asegurado que había visto "cosas que no son normales", en referencia a la actuación arbitral, el preparador deportivista no quiso valorarlo.

"Me fijo en el fútbol, en el juego, y en el juego hemos sido superiores. Es lo que me ocupa. Trato siempre de no hablar del tema arbitral", comentó.

"Desde mi punto de vista, la victoria es justa sin ninguna duda, hemos sido superiores en todo momento, además de una forma muy regular, por dentro y por fuera. Nos ha faltado el último arreón, pero hemos hecho méritos suficientes para ganar el partido", sostuvo el entrenador blanquiazul.

Respecto al error del colombiano Didier Moreno desde el punto de penalti en la primera parte, el técnico deportivista recordó que el día antes del encuentro ensayaron esos lanzamientos y "creía" que el centrocampista era el adecuado para ejecutarlo "pero salió cruz".