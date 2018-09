Ministros conservadores rechazan el tono de Johnson al criticar el "brexit"

Londres, 9 sep (EFE).- Varios miembros del Gobierno conservador británico lamentaron hoy el tono empleado para criticar el "brexit" por el exministro Boris Johnson, que acusó a la primera ministra, Theresa May, de poner "un chaleco suicida" a la Constitución británica.

En declaraciones a programas televisivos, el ministro del Interior, Sajid Javid, dijo que "hay mejores maneras de expresar las diferencias" e instó a usar un "lenguaje más mesurado", mientras que el de Comunidades, James Brokenshire, opinó que el antiguo titular de Exteriores había empleado "el tono equivocado".

El secretario de Estado de ese ministerio, Alan Duncan, consideró "demasiado" las palabras de su antiguo jefe, y anticipó "el fin" de la carrera política de Johnson, de quien sin embargo se dice que quiere arrebatarle el liderazgo a May.

"Esto marca uno de los momentos más repugnantes de la historia política británica moderna", declaró Duncan.

Al igual que otros parlamentarios conservadores, que consideraron de mal gusto las palabras del abanderado del "brexit", el excoronel del Ejército Tom Tugendhat apuntó que "no tiene nada de divertido" comparar a la primera ministra con los actos "de un terrorista suicida".

La diputada "tory" Nadine Norris, acérrima partidaria de la salida de la Unión Europea (UE), defendió a Johnson al señalar que sus oponentes "están aterrorizados por su tirón popular", y aseguró que, si fuera él primer ministro, conseguiría un "brexit" "limpio y próspero".

Boris Johnson acusa a May de haber puesto un "chaleco suicida" a la Constitución británica en las negociaciones con la UE para el "brexit", en un artículo publicado hoy por "The Mail on Sunday".

En el texto, donde también expone su visión el actual titular del Foreign Office, Jeremy Hunt, Johnson asegura que May ha "entregado el detonador" de ese imaginario chaleco a Michel Barnier, el negociador jefe de los Veintisiete.

El polémico político, que dimitió del Gobierno en julio por desacuerdos con el plan de May, sostiene que ésta se abrió "a un chantaje perpetuo" de Bruselas al aceptar, entre otras cosas, sus demandas sobre la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte.

Los "tories" británicos están alterados ante el próximo congreso anual del Partido Conservador, que se celebrará del 30 de septiembre al 3 de octubre en Birmingham (centro inglés), con el "brexit" como tema central pero bajo la sombra de posibles pugnas por el liderazgo.